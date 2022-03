Das Familienzentrum Lampertheim bietet weitere Kurse an. Der Hula Hoop-Kurs beginnt bereits am Montag, 14. März, findet sowohl von 19 bis 20 Uhr als auch von 20 bis 21 Uhr in der KiTa Farbenfroh statt und läuft dann noch weitere zwei Montage zu den angegebenen Uhrzeiten.

Es folgen Kurs drei und vier des Workouts ab Montag, 4. April dreimal in Folge und Kurs fünf und sechs ab Montag, 20.

...