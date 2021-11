Hüttenfelder Ortsbeirat will Umbau verhindern

Hüttenfeld. Brauchen Zuhörer im Hüttenfelder Ortsbeirat zusätzliche Stühle, ist das Thema heiß. Stehen dann auch noch SPD, CDU und FDP geschlossen hinter einem Antrag und sind sich durchweg einig,ist klar: In Hüttenfeld brennt der Baum. Da hilft auch die Auffassung des Bürgermeisters nichts mehr, es handle sich um die Belange Einzelner. Denn die Gruppe derer, die sich hinter der „Interessengemeinschaft Tabakscheune“ zumindest gegen die Größenordnungdes geplanten Wohnkomplexes versammelt, wächst offenbar. Der Ortsbeirat versucht dem Vorhaben nun mit der Erstellung eines Bebauungsplans einen Riegel vorzuschieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie und ob es mit dem Antrag des Gremiums weiter geht, entscheidet nun der Magistrat. Allzu große Hoffnung machte Gottfried Störmer, als Rathauschef selbst Magistratsmitglied, dem Ortsbeiratnicht. „Wir haben unser Soll als Bürgervertretung erfüllt. Jetzt muss der Magistrat entscheiden, ob unser Antrag für die Tonne ist“, sagte Ortsvorsteher Karl Heinz Berg. Der Ortsbeirat verabschiedete einen ursprünglichen SPD-Antrag und einen Erweiterungsantragder CDU samt Einsichtsforderung in Brandschutz- und Fledermausgutachten schlussendlich öffentlichkeitswirksam als gemeinsamen, einstimmigen Antrag - und präsentierte sich dabei betont bürgernah. Einmal mehr entstand so der Eindruck eines nüchternen Behördenleitersauf der einen und einer von den Wünschen der Bevölkerung geleiteten Stadtteilvertretung auf der anderen Seite.

Er habe Verständnis für die Meinung der Bürger und des Beirats, betonte Bürgermeister Störmer. Gleichzeitig blieb er bei seiner bisherigen Position und versuchte er, die emotionale Debatte zuversachlichen. Das Stadtoberhaupt vermittelte den Eindruck, die Verwaltung sei im gesamten Prozess lediglich ein genehmigendes Organ ohne jeglichen Handlungs- oder Interpretationsspielraum. Für das von der Stadt erteilte „gemeindliche Einvernehmen“ zum Wohnkomplexmit 18 Wohnungen führte er insbesondere rechtliche Gründe an. „Als Behördenleiter muss ich, als Verwaltung müssen wir uns an Recht und Gesetz halten“, so Störmer. Weil es für das Grundstück der denkmalgeschützten Tabakscheune keinen Bebauungsplan gibt, fälltdas Projekt automatisch unter Paragraph 34 des Baugesetzbuchs. Hier gebe es, so Störmer, nur die Optionen „zulässig“ oder „nicht zulässig“. „Fachleute haben das geprüft“, sagte er und kam zu dem Schluss, es habe keine andere Wahl gegeben. „Hätten wir das Einvernehmennicht erteilt, wäre das rechtswidrig und das Kreisbauamt hätte die Entscheidung sowieso wieder kassiert“.

Dem Antrag auf Erstellung eines Bebauungsplans nahm er indirekt den Wind aus den Segeln. Zu reinen Verhinderung einen solchen Plan zu erstellen sei ebenfalls rechtswidrig. „Wir haben keine Möglichkeit,uns von diesen Regeln zu lösen“, so der Verwaltungschef. Einen Anspruch auf Einsicht gebe es in das verwaltungsinterne Verfahren - etwa in Gutachten - obendrein nicht. Das brachte einen findigen Bürger auf eine Idee: „Wenn wir offiziell nichts davon wissen“, so der Redner, „entsteht der Bauplan ja auch nicht zur Verhinderung. Wir müssen nur schneller sein“. Auch andere Bürger meldeten sich mit eindeutigen Meinungen zu Wort. Es handle sich schon lange nicht mehr um die Belange Einzelner, sagte ein Bürger mit Hinweisauf die Menge der Zuschauer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SGH-Vorsitzender Bernd Ehret stellte Störmers Meinung, die Stadt habe keinen Spielraum infrage. Etwa müsse sich das geplante, 70 Meter lange Bauwerk über drei Geschosse inklusive ausgebautemDach nach besagten Paragraph in die Umgebung einfügen. Bei einem Wohngebiet mit ausschließlich Niedrighäusern könne davon nicht die Rede sein. „Dieses Haus würde an keiner einzigen anderen Stelle in Hüttenfeld genehmigt werden“, schloss er.