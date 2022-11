Die Tafeln in Deutschland werden aktuell mehr benötigt als je zuvor. Nicht nur aus diesem Grund, sondern auch um die Arbeit und die gesellschaftliche Bedeutung der Tafel zu würdigen, spendete die Herz-Jesu-Gemeinde Hüttenfeld nun 500 Euro an die Tafel in Lampertheim.

Rainer Brauksiepe, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der katholischen Kirche in Hüttenfeld, und seine Stellvertreterin

...