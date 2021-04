Hüttenfelder Firma stellt 15 000 Bienen ein

Hüttenfeld. Der moderne Arbeiter von heute trägt schwarz-gelb. Er arbeitet 24 Stunden am Tag, macht keine Pausen und will nicht einmal Geld. Er streikt nie, fordert nicht, kocht und putzt sogar. Seine Chefin ist eine Frau. Für sie würde er sogar sterben. Die Hüttenfelder Ingenieurgesellschaft Schreiber, Brand und Partner (SBI) findet das so gut – sie hat gleich 15 000 auf einen Schlag eingestellt.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um Sklavenarbeit, sondern um einen nachhaltigen Beitrag zur Biodiversität. 15 000 Bienen schwirren dort ab sofort aus einem Kiefern-Bienenstock zu nahe gelegenen Pflanzen. Bis zur Sonnenwende, wenn die Königin rund 2000 Eier am Tag legt, könnten es 50 000 der geflügelten Insekten sein. „Damit erhöhen wir unsere Mitarbeiterzahl von 73 schlagartig“, sagte Geschäftsführer Helmut Heiler lachend bei der Installierung des Stocks.

Für ihn und sein Team ist die Etablierung des Bienenvolks nur der nächste Schritt im Rahmen einer Firmenphilosophie. Die Ingenieurgesellschaft berät, plant und baut Prüfstände für Firmen – etwa in der Automobilindustrie. Dazu gehören etwa Windkanäle zur Energieeffizienz-Testung.

Auszeichnung für Umwelteinsatz

2018 habe man einen neuen Weg eingeschlagen. Seitdem, so berichtete Heiler, würden Projekte mit regenerativen Energien bevorzugt behandelt. „Wenn wir die Wahl haben, entscheiden wir uns immer für solche Projekte“, so der Geschäftsführer. Dabei wollen die Hüttenfelder selbst vorangehen. Die Heizung am Standort an der Tuchbleiche läuft mit Erdwärme, Strom bezieht die Firma aus eigenen Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach. „Damit sind wir fast autark“, betonte Heiler. Zudem lässt die Ingenieurgesellschaft jährlich von einer externen Firma ihren CO2-Fußabdruck ermitteln und kompensiert die verbrauchten Ressourcen mit Waldaufforstungsprojekten in Uruguay. Im vergangenen Jahr habe man dadurch nicht nur klimaneutral gehandelt, sondern sogar eine Auszeichnung als „klimapositives Unternehmen“ erhalten.

„Nun wollen wir aber auch etwas Regionales machen“, sagte der Geschäftsführer. Das Unternehmen „bee future“ hat sich genau darauf spezialisiert. Die Firma aus dem Allgäu begleitet inzwischen europaweit Firmen und Privatpersonen beim Projekt Bienenstock. „Trotzdem gibt es noch viel zu wenig Bienen“, betonte Gründer Frank Weiß. Seit der ersten statistischen Bienenzählung nach dem Ersten Weltkrieg habe sich die Zahl der Bienenvölker von 2,1 Millionen auf knapp 900 000 reduziert.

Der Experte räumte auch mit einigen Vorurteilen auf. „Bienen fressen – im Gegensatz zur Wespe – keinerlei menschliche Nahrung“, erklärte er und freut sich, dass die Firma direkt neben dem Stock Bänke und Tische für die Kaffeepause aufgestellt hat. Auch vor Stichen brauche man keine Angst zu haben. „Die Tiere brauchen lediglich eine Einflugschneise direkt vor ihrem Stock, ansonsten stören sie überhaupt nicht.“ Das Bienenvolk sei ohnehin beschäftigt genug. Bis zu drei Kilometer fliegen die Insekten, um Nektar und Pollen einzusammeln. Dafür gebe es am Standort mit den nahe gelegenen Feldern ideale Voraussetzungen. ksm

