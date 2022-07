Hüttenfelder feiern Jubelkonfirmation

Hüttenfeld. Zehn Frauen und Männer haben in der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche Eiserne Konfirmation (65 Jahre) beziehungsweise Gnaden-Konfirmation (75 Jahre) gefeiert. In seiner Predigt erklärte Pfarrer Thomas Höppner-Kopf, dass die Konfirmation kein punktuelles Ereignis sei. „Stattdessen ist sie ein lebenslanger Prozess und eine immer währende Aufgabe, sich dem Glauben zu stellen“, betonte er. Bruno Ehret sorgte am Keyboard mit modernen und traditionellen Liedern für die musikalische Umrahmung. Beim Sektempfang nach dem Gottesdienst tauschten die Jubilare Erinnerungen aus. / off

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1