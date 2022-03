Hüttenfelder befreien ihre Gemarkung von Müll

Hüttenfeld. Mehr als 70 Freiwillige kamen am Samstagmorgen zusammen, um im Rahmen der Aktion „Saubere Gemarkung“ die Hüttenfelder Umwelt von achtlos, aber auch vorsätzlich entsorgtem Müll zu befreien.

Am Treffpunkt auf dem Sportplatz „Am Hegwald“ wurde die Aktion traditionell von Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg eröffnet. Er freute sich sehr, neben den langjährigen Teilnehmern auch sehr viele neue Helferinnen und Helfer begrüßen zu können. Dass in diesem Jahr eine große Zahl junger Familien mit Kindern unter den Teilnehmern war, war besonders erfreulich zu sehen. Nachdem die Aktion in den beiden vergangenen Jahren coronabedingt abgesagt werden musste und nur eine kleinere Sammelaktion im Rahmen des Freiwilligentages 2020 durchgeführt worden war, hatte sich nun der Müll der letzten Jahre angesammelt. Umso besser war es daher, dass sich in diesem Jahr so viele Hüttenfelder wie noch nie an der Aktion beteiligen wollten. Nach der Begrüßung wurden die Helferinnen und Helfer Sammelbereichen zugeordnet, die spontan angesichts der großen Helferzahl erweitert wurden.

Da, wie in den Jahren vor Corona, die Freiwillige Feuerwehr, der Kleingärtnerverein, das Litauische Gymnasium sowie die Litauische Volksgemeinschaft, ebenso wie die Tischtennis- und Schützenabteilung der SG Hüttenfeld mit größeren Gruppen vertreten waren, übernahmen diese ihre üblichen Sammelreviere und -routen. Nach ein paar Sicherheitshinweisen von Helmut Günther wurden alle mit Müllsäcken, Greifzangen und Warnwesten ausgestattet und schon konnte es losgehen.

Bei strahlendem Sonnenschein kamen Unmengen an Unrat zutage, den die Helfer händig auflasen und in blauen Säcken sammelten. So wurden beispielsweise auf den rund 300 Metern vom Ortsausgang in der Viernheimer Straße bis zur L3111 über 100 Piccolo-Sektflaschen aus dem Unterholz am Straßenrand geborgen. Von „achtlos entsorgt“ kann hier beim besten Willen nicht mehr die Rede sein. Doch auch in den anderen Sammelgebieten berichteten die Sammler von kuriosen Funden: So wurde etwa Bauschutt wie Laminatpanelen und Marmorfensterbänke, aber auch einzelne Teile eines Reisepasses geborgen. Den sperrigen Unrat sowie die vollen Müllsäcke deponierten die Helfer an Sammelstellen am Straßenrand, wo alles von Mitarbeitern der Stadt Lampertheim abgeholt und zu einem großen Container gebracht wurde, der am Ende des Tages randvoll war. Viele Teilnehmer konnten kaum glauben, was einzelne Mitmenschen so rücksichtslos in der Natur entsorgen und auch die Menge an Müll war besorgniserregend. Es zeigte sich, dass die Aktion auch in diesem Jahr ein großer Gewinn für die Natur war und man davon ausgehen kann, dass sie leider auch weiterhin notwendig sein wird, wenn sich das Müllverhalten Einzelner nicht nachhaltig verändert.

Neben der Müllsammelaktion nahmen sich kleine Gruppen an diesem Vormittag auch weiteren Reinigungsaktionen in Hüttenfeld an. So wurden die Ortstafel und die Hinweisschilder am Friedhof gereinigt sowie der durch Vandalismus beschädigte Bilderrahmen am Radler-Rastplatz wieder ordentlich in der Erde befestigt. Nach getaner Arbeit waren alle Helfer noch auf ein erfrischendes Getränk auf den Sportplatz eingeladen und konnten beim Preisschießen, das die Hüttenfelder Sportschützen seit einigen Jahren im Rahmen der Aktion anbieten, noch den ein oder anderen Gewinn mitnehmen.