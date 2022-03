Hüttenfeld räumt auf

Hüttenfeld. Am Samstag, 12. März, findet rund um Hüttenfeld die von der Stadt Lampertheim initiierte Aktion „Saubere Gemarkung“ statt. Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg, der die Aktion in Hüttenfeld seit Jahren koordiniert, hat sich im Vorfeld mit den örtlichen Vereinen und Institutionen in Verbindung gesetzt und um Unterstützung gebeten.

Aus der Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld meldete Helmut Günther 20 Helferinnen und Helfer an und organisierte zusammen mit Karl-Heinz Berg auch die Verteilung von Flyern in die Briefkästen aller Hüttenfelder zur Werbung von Unterstützern. Das litauische Gymnasium wird sich auch wie in den Zeiten vor der Pandemie mit einer größeren Anzahl von Schülern, Lehrern und Eltern beteiligen. Weitere Hilfswillige können sich bei Karl-Heinz Berg (06256-482) oder Helmut Günther (06256-428) anmelden, um weitere Informationen zu erhalten. Aber auch ohne Anmeldung kann jeder und jede am Samstag um 9 Uhr zum Sportpark „Am Hegwald“ kommen. Empfohlen wird neben dem Tragen von geeigneter Kleidung auch Arbeitshandschuhe und Warnwesten mitzubringen. Auch Eimer und Bollerwagen können die Helfenden von zu Hause mitbringen, da diese beim Sammeln sehr hilfreich sind. Karl-Heinz Berg wird außerdem eine begrenzte Anzahl von Greifzangen zur Verfügung stellen.

Dass viele helfende Hände gebraucht werden, zeigt sich bei einem Spaziergang in der Natur und entlang der Landstraßen und Feldwege um Hüttenfeld, denn auch dort hat sich die Pandemie ausgewirkt. Die regelmäßig im Frühjahr vor der Brut- und Setzzeit stattfindende Aktion „Saubere Gemarkung“ musste in den beiden Pandemiejahren ausfallen. Im Rahmen des Freiwilligentags der Metropolregion Rhein-Neckar hatte die Aktionsgruppe der Hüttenfelder Schützen zwar zumindest eine kleinere Reinigung der Gemarkung mit freiwilligen Helfern durchgeführt, doch das liegt nun schon wieder 18 Monate zurück. „Leider ist der Erfolg dieser Aktionen immer nur temporär, was sich alljährlich durch die Menge des eingesammelten Unrats zeigt“, weiß Helmut Günther als jahrelanger Aktionsteilnehmer.

Wie Günther berichtet, ist das Spektrum des eingesammelten Mülls immer sehr weit: vom unachtsam weggeworfenen Papier über Flaschen, Autoreifen und Bauschutt war alles schon dabei. Auch in diesem Jahr kann man an einigen Straßenrändern bereits erahnen, wie viel Arbeit auf die Helfer zukommt. Ein Glück, dass auch in diesem Jahr die Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Lampertheim die Aktion unterstützen werden, indem sie die prall gefüllten Müllsäcke und sperrigen Gegenstände am Straßenrand einsammeln und zu Containern transportieren.

Das gemeinsame Essen, zu dem die Stadt Lampertheim vor der Pandemie regelmäßig im Anschluss an die Aktion alle Teilnehmenden eingeladen hat, wird in diesem Jahr erneut ausgesetzt, um Infektionsrisiken zu mindern. Dafür wird die junge Tradition des Preisschießens fortgesetzt. Alle Helferinnen und Helfer werden dazu nach der Aktion auf den Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ eingeladen und können mit etwas Glück und Treffsicherheit verschiedene Preise gewinnen. Mit der im vergangenen Jahr beschafften Lichtschießanlage können nun auch die Jüngsten ihr Glück versuchen.