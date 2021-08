„Howwe Helau!“

Hofheim. Zum dreimal elfjährigen Jubiläum veranstaltete der Hofheimer Carnevalverein (HCV) einen Mitgliederempfang im Bürgerhaus. Hatte die Pandemie noch den Ausfall der Kampagne 2020/2021 bewirkt, konnte der über 300 Mitglieder zählende Verein, der eine feste Größe im Hofheimer Vereinsleben darstellt, zumindest dieses Jubiläum begehen.

Die Verantwortlichen hatten sich das Jubiläumsjahr etwas anders und unbeschwerlicher vorgestellt, doch die Erleichterung überwog bei allen Protagonisten. In seiner dreimal elfjährigen Vereinsgeschichte hat der HCV einen Bekanntheitsgrad über Hofheim hinaus erreicht. Sitzungspräsident Alexander Scholl, nach dem 2018 verstorbenen Peter Hinz erst der zweite Sitzungspräsident in der 33-jährigen Vereinsgeschichte überhaupt, ging in seiner Laudatio auf die Gründung und die anschließende Erfolgsgeschichte des Vereins ein, der am 25. März 1988 aus der Taufe gehoben wurde.

Die Jubilare des Hofheimer Carnevalvereins Für dreimal elf Jahre geehrt wurden Lothar Bauer, Karl-Heinz Bauer, Karl-Peter Bitsch, Robert Dietz, Marika Dörr, Monika Ebeling, Heinrich Fingerle, Gabriele Geffert, Walter Geffert, Oliver Geffert, Doris Hebauer, Peter Hinz, Lioba Hinz, Sebastian Hinz, Angelika Hinz, Markus Langendorf, Christa Litters, Hildegard Litters-Garst, Gerd Metzler, Rita Rose, Klaus-Peter Schneider, Alexander Scholl, Markus Scholl, Rosemarie Scholl, Helmut Stroh, Ingrid Stroh und Martin Stumpf. Auf zweimal elfjährige Mitgliedschaft bringen es Claudia Metzler, Melanie Garst, Caroline Kieser, Franziska Breyer, Peter Ohl, Katrin Scholl, Tessa Wagner, Angelika Kortyka, Kevin Kortyka, Peter Kortyka, Alisha Scholl und Thorsten Spieß. Elfjährige Mitgliedschaft feierten Natascha Bittmann, Sandra Reis, Viktoria Scholl, Steffen Bickelhaupt, Anne Firnkes, Jonas Firnkes, Maria Firnkes, Michael Firnkes, Yvonne Firnkes, Nele Hahl, Günter Ohlig, Manon Riefler, Tatjana Riefler, Udo Riefler, Monika Wahlig, Tanja Wahlig und Marleen Wolff-Nikolai. fh

Eine Gruppe erfahrener Fastnachter in der katholischen Pfarrgemeinde sah aufgrund von Meinungsverschiedenheiten keine weitere Grundlage mehr und spaltete sich ab. Die offizielle Eintragung erfolgte am 8. 8. 88. Prägende und markante Figuren, die treibenden Kräfte also, waren sowohl bei der Gründung als auch über viele Jahre die langjährige Geschäftsführerin Rosemarie Scholl und Ehrensitzungspräsident Peter C. Hinz, dazu Rechnerin Christa Litters. Von Beginn an entwickelte sich der Verein stetig weiter. Musste in den Anfängen jede Mark mehrfach umgedreht werden, zählen das aufwendige Bühnenbild, der großartige Saalschmuck oder ein Zuschuss für die Kostüme der Akteure längst zur Selbstverständlichkeit.

Erstmals tanzte 1992 eine Garde, die Kinderfastnacht wurde etabliert. Mittlerweile verfügt der HCV über mehr als 50 Gardetänzerinnen. Die Hexenfastnacht wechselte vom Adlersaal ins Bürgerhaus, wurde immer besser angenommen und zählte zuletzt 2020 fast 500 Besucher. Die Ordensgala, Teilnahme an der Howwemer Kerb seit 1989, Sommerfeste, Kampagneneröffnung, Umzugsbeteiligungen in Bürstadt, das Heringsessen und in erster Linie die prächtigen Prunksitzungen mit ansprechendem Programm prägen beim HCV für gewöhnlich das Jahresgeschehen.

Über 150 aktive Mitglieder sorgen dafür, dass das komplette Sitzungsangebot mit Akteuren aus den eigenen Reihen gestaltet wird. „Darauf können wir stolz sein, das ist keine Selbstverständlichkeit“, stellte Alexander Scholl diese Leistung heraus. Die Kontinuität im Verein und an der Spitze ist eines der Erfolgsrezepte der Hofheimer Narren. So befindet sich auch der erste Vorsitzende Edwin Stöwesand seit mehr als 25 Jahren im Amt, der aktuelle Vorstand ist bereits seit Jahrzehnten aktiv.

Mit der Bevölkerung soll im November im Bürgherhaus ein ganzes Wochenende gefeiert werden. Einstweilen nutzte die Vereinsspitze mit Sitzungspräsident Alexander Scholl, dem Vorsitzenden Edwin Stöwesand, der zweiten Vorsitzenden Doris Hebauer und Finanzchef Volker Hildebrand den Mitgliederempfang dazu, eine ganze Reihe langjähriger Mitglieder zu ehren, auf die beim vierfarbig bunten HCV ein kräftiges und dreifach donnerndes „Howwe Helau“ niederprasselte. fh