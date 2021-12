Honig versüßt das Frühstück

Lampertheim. Als vorweihnachtliche Freude überreicht der Bienenzuchtverein Lampertheim und Umgebung, Honig an die Seniorenresidenz „Haus Paulus“ in Biblis sowie die beiden Alten- und Pflegeheime St. Elisabeth in Bürstadt und Mariä Verkündigung in Lampertheim. Mehrheitlich haben die Riedimker in ihrer Mitgliederversammlung entschieden, die Honigspende an die Senioren der Alten- und Pflegeheime in Biblis, Bürstadt und Lampertheim zu verschenken.

Markus Hartnagel, der erste Vorsitzende des Bienenzuchtvereins berichtet, dass dieses Jahr eigentlich kein gutes Bienenjahr war: Frühling und Sommer waren zu kühl, der Winter zu warm. Dadurch hatte die Varroamilbe, welche die Bienenbrut befällt, leichtes Spiel. Dennoch schaffte es der Verein, genügend Gläser zu füllen, um das Frühstück der Senioren zu versüßen.

Markus Hartnagel (l.) übergab die Honig-spende an Benedict Pretnar. © Riedimker

Stellvertretend für die beiden Einrichtungen der Caritas in Lampertheim und Bürstadt nahm der Heimleiter Benedict Pretnar die Spende entgegen. „Nach diesem Jahr, das stark durch die Pandemie geprägt war, tut es den Bewohnern sehr gut, wenn Ihnen das Frühstück durch den regionalen Honig versüßt wird“, bedankt er sich bei Hartnagel.

In Biblis konnte die Honigspende an die Pflegedienstleiterin Alexandra Block und die Leiterin der Sozialen Betreuung, Laura Wunder, übergeben werden. Dabei entstand die Idee, gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Seniorenresidenz Haus Paulus, eine Bienenweide anzulegen und ein Wildbienenhotel zu bauen.

An der Honigspende beteiligt waren in diesem Jahr Matthias Mülbert aus Biblis, Markus Hartnagel und Christian Tesseraux aus Bürstadt sowie Angela und Patrick Roth, Markus Reitz, Elke Münch und Gerhard Wiegand aus Lampertheim. red