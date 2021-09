Hommage an Mercury

Lampertheim. „Forever Queen“ ist der Titel eines Konzerts am Freitag, 28. Januar 2022, 20 Uhr, in der Lampertheimer Hans-Pfeiffer-Halle. Es versteht sich als Hommage an den ehemaligen Leadsänger der Band, der in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden wäre. Inszeniert wird das Konzert in einer aufwendig produzierten Multimedia- und Lightshow. Tickets sind erhältlich im Reise-Center Beth, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter Telefon 0365/5 48 18 30 und auf www.foreverqueen.de red

