Hommage an Gebhardt

Lampertheim. Im Rahmen der Reihe „Bildkultur im Haus am Römer“ lädt die Stadt Lampertheim am Donnerstag, 9. März, ab 18 Uhr alle Kunstinteressierten in das Haus am Römer zur Eröffnung der Kunst-Ausstellung „Johannes Gebhardt“ ein. Die Ausstellung zeigt Gemälde des Lampertheimer Malers anlässlich seines 125. Geburtstages. Die Begrüßung übernimmt Bürgermeister Gottfried Störmer, für die musikalische Untermalung der Vernissage sorgt Musikschulleiter Joachim Sum. Ebenfalls werden Mitglieder der neuen „LIL – Literatur-Initiative Lampertheim“ mit eigens geschriebenen Gedichten zu den ausgestellten Motiven den Abend literarisch unterstreichen.

Der Eintritt ist frei. Organisiert wird die Veranstaltung von der vhs Lampertheim mit Unterstützung von Dr. Helmut Kaupe kur/red