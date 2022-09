Cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr zum Ersatzkonzert für die am 30. Juni entfallene Veranstaltung mit dem Titel „Beat Kings“ in den Schwanensaal ein.

Bands der 1950er, 1960er und 1970er Jahre haben unzählige zeitlose Superhits hervorgebracht, die auch heute noch bei Jung und Alt bekannt und beliebt sind. Mit Herzblut und

...