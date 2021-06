Hoher Frauenanteil

Hofheim. Als reine Briefwahl hat die evangelische Kirchengemeinde Hofheim die Vorstandswahlen am vergangenen Sonntag durchgeführt. Mit der Beteiligung von 523 Wählern unter 1494 Wahlberechtigten zeigten sich Pfarrer Holger Mett und Hans Herbert, Vorsitzender des Wahlvorstands, zufrieden. Die Wahlbeteiligung von 35 Prozent lag weit über den zurückliegenden Wahlen. Alle zwölf Kandidaten sowie die beiden potenziellen Jugendvertreter fanden Zustimmung bei den Wählern.

AdUnit urban-intext1

Mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen musste ein Kandidat aufweisen, um in den Kirchenvorstand gewählt zu werden, was allen Bewerbern deutlich gelang. Mit acht von zwölf Kirchenvorsteherinnen ist dabei der Frauenanteil hoch. Die neuen Kirchenvorsteher werden im Gottesdienst am Sonntag, 5. September, in ihr Amt eingeführt, ebenso werden an diesem Tag die ausscheidenden Kirchenvorstandsmitglieder verabschiedet. fh