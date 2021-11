Hofheimerin mit der Höchstnote V97

Hofheim. Die Hofheimer Taubenzüchterin Kai Schnellbächer sorgt weiterhin überregional für Furore. Nachdem im vergangenen Jahr pandemiebedingt alle Ausstellungen ausgefallen waren, fand Mitte November wieder die Landesschau des Landesverbandes Hessen-Nassau in der Alsfelder Hessenhalle statt.

Die Resonanz war entsprechend groß, gemeldet waren über 3000 Tiere von mehr als 250 Ausstellern. Unter ihnen befand sich die Hofheimerin Kai Schnellbächer mit 15 Tauben der Rasse Stargarder Zitterhals in den Farben Schwarz und Rot. Bei der Ausstellung konnte sie ein sehr gutes Gesamtergebnis erzielen. Mit einer ihrer Tauben erzielte sie sogar die Höchstnote V97 und wurde mit dem Hessen-Band belohnt.

Titel des Hessischen Meisters

Zusätzlich errang sie auf ihren Farbenschlag Schwarz den Titel der Hessischen Meisterin. Hierzu werden die errungenen Punkte der fünf besten Tiere einer Rasse und Farbenschlag gezählt. „Es ist nicht immer einfach, den Titel zu erringen, da es wie beim Mensch auch bei den Tauben auf die Tageslaune ankommt“, freute sich die Hofheimerin über ihren Erfolg.

Ausgestellt hatte Kai Schnellbächer auf der Landesschau für ihren Heimatverein, den Odenwälder Rassetauben Club. Dessen Sitz befindet sich in Ober-Ostern im Odenwald. Die Atmosphäre dort gefällt Schnellbächer, sie würdigt den regen Austausch unter den Züchtern, bei dem es um die verschiedenen Taubenrassen, deren Haltung und Weiterentwicklung geht.

Als nächster Höhepunkt hätte eigentlich die Deutsche Taubenschau am zweiten Advent in Leipzig angestanden. Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Restriktionen wurde von einer Austragung dieser jedoch abgesehen. Hätte diese Meisterschaft dennoch stattfinden können, hätte die Hofheimerin Gelegenheit gehabt, zum dritten Mal in Folge die doppelte Deutsche Meisterschaft zu erzielen.

Deutsche Meisterschaft im Visier

„Dies war mir ja 2018 in Kassel und 2019 in Leipzig geglückt“, erinnert sich die Hofheimerin nur allzu gern an diese herausragenden Leistungen mit ihren Stargarder Zitterhälsen in Blau mit schwarzen Binden und Blaufahl. Mit diesen Tauben hätte sie auch in Leipzig wieder die Deutsche Meisterschaft ins Visier genommen. fh