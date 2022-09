Hofheimer SPD-Kommualpolitiker Hans Hahn verstorben

Hofheim. Der Hofheimer SPD-Kommunalpolitiker Hans Hahn (kl. Bild) ist in der Nacht zu Montag nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren verstorben. Dies teilt die SPD Lampertheim mit. „Der Tod von Hans Hahn reißt in unsere Reihen und unsere Herzen eine tiefe Lücke. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir schauen dankbar und bewegt auf die Zeit mit ihm zurück“, erklärt Partei- und Fraktionsvorsitzender Jens Klingler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hans Hahn war in Lampertheim und seinem Wohnort Hofheim seit 1989 politisch in parlamentarischen Gremien aktiv. Zunächst im Magistrat, von 1993 bis 2016 in der Stadtverordnetenversammlung und dem Ortsbeirat Hofheim. Von Mitte der 1990er Jahren bis zum Jahr 2016 führte er die SPD-Fraktion im Stadtparlament an, zuvor war er Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses. Seit 2016 gehörte er wiederum dem Magistrat an.

Beruflich hatte der Diplom-Pädagoge und Lehrer für Mathematik Hans Hahn als Konrektor der Alfred-Delp-Schule Akzente gesetzt.

Mehr zum Thema Wahlen Junge Stimmen für die Stadt Mehr erfahren Feste Wunsch nach mehr Helfern Mehr erfahren

Ehrenamtlich war Hahn, dessen private Leidenschaft der Musik galt, außerdem bei den Wormser Jagdhornbläsern und fast 70 Jahre – von Jugend an – beim evangelischen Posaunenchor Hofheim aktiv. In der SPD engagierte er sich zudem als Vorsitzender des SPD-Ortsbezirks Hofheim und im Ortsvereinsvorstand aktiv.

„Es gab kaum eine Veranstaltung der SPD in Hofheim, die er nicht mitgestaltet oder gar erfunden hat. Er war ein Aktivposten allererster Güte“, so Thomas Meier, Vorsitzender des SPD-Ortsbezirks Hofheim. „Hans Hahn hat wesentlich in seinen Funktionen die Entwicklung Hofheims und Lampertheims mitgeprägt und war an allen elementaren Entscheidungen der letzten Jahrzehnte beteiligt. Wir verneigen uns in Dankbarkeit vor einem aufrechten Demokraten, einem engagierten Ehrenamtlichen und liebenswürdigen Menschen“, so Klingler abschließend.

„Hans Hahn hat sich in außerordentlichem Maße als Stadtrat um die Belange der Spargelstadt und als langjähriges Mitglied des Ortsbeirates Hofheim um seinen Stadtteil gekümmert“, schreibt der Magistrat in seinem Nachruf. Mit ihm verliere Lampertheim einen angesehenen Politiker, aber vor allem einen sehr geschätzten Menschen. Hans Hahn wird am Montag, 26. September, um 11.15 Uhr auf dem Friedhof in Hofheim bestattet. red