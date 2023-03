Hofheimer Schützengesellschaft freut sich über Zuspruch

Hofheim. Offene Türen rannte die Schützengesellschaft Hofheim mit ihrem Angebot des Ostereierschießens bei der Bevölkerung ein. Nach dreijähriger Vakanz erlebten die Verantwortlichen der Schützengesellschaft einen Besucheransturm, mit dem sie nicht gerechnet hatten. „Wir hatten mit dem Schlimmsten gerechnet“, so Schießleiter Uwe Beiersdörfer, der auf die Unterstützung von 30 freiwilligen Helfern vertrauen konnte. Insgesamt 3500 Ostereier hatte die Schützengesellschaft für den Sonntag geordert. Immerhin gab es für jeden Treffer ins Schwarze ein Osterei, jeder zehnte Treffer wurde in ein Überraschungsei umgewandelt. Die meisten Besucher nutzten die zur Verfügung stehenden Luftgewehre oder trauten sich ans liegend genutzte Kleinkalibergewehr. Als dritte Option gab es zudem die Möglichkeit, dank der neuen Fallplattenanlage mit einer Kleinkaliber-Kurzwaffe zu schießen. Die Betreuung durch die vielen Helfer beim Schießen war vorbildlich, die Sicherheit stand an erster Stelle, wie Uwe Beiersdörfer betonte. Doch nicht nur beim eigentlichen Schießen ging es hoch her, auch das Küchenteam der Schützengesellschaft musste ganze Arbeit leisten. Das kulinarische Angebot mit Schnitzel, Hackbraten oder Bratwurst mit den verschiedenen Variationen an Soßen wurde ebenso gerne genutzt. Eine Neuauflage des Ostereierschießens gibt es bereits am nächsten Sonntag, 2. April, erneut von 11 bis 18 Uhr im Schützenhaus. Für die Besucher bleibt zu hoffen, dass es im Vorfeld nicht erneut so viel regnet, denn die Zufahrt zu den Schützen und der Grillhütte glich am vergangenen Sonntag einer Schlammschlacht. fh (Bild: fh)

