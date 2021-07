Hofheimer Hilfe in NRW

Hofheim. Drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hofheim unterstützen nach der Unwetterkatastrophe als Teil des Katastrophen-Zugs des Kreis Bergstraße zunächst für eine Woche die Rettungskräfte in Nordrhein-Westfalen bei Bergungs- und Aufräumarbeiten. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Hofheimer bringen einen Gerätewagen Logistik Hochwasserschutz mit.

Die anderen Einsatzkräfte der Lampertheimer Wehren bleiben vor Ort, um die Hochwasserlage im Ried im Blick zu behalten. Der Pegel des Rheins steigt weiter stark an, der Höchststand wird am Sonntag erwartet. Die Stadtverwaltung hat potenzielle Überschwemmungsflächen weiträumig abgesperrt. Betroffen sind die Zufahrt zur Maulbeeraue, der Parkplatz am Bau, die Brücke zum Biedensand, Teilbereiche der Nato-Straße, eine Freifläche am WSV, die Zufahrt zum früheren Campingplatz bei Rosengarten sowie die Deichanlage zwischen Bau und Weidweg. Die Bürger werden gebeten, die Sperrungen zu beachten – auch zum Schutz der Wildtiere. red/swa