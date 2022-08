Hofheimer heben ab

Hofheim. Viele Hofheimer staunten nicht schlecht, als am vergangenen Sonntag immer wieder leise Motorengeräusche zu hören waren. Verantwortlich hierfür war der Modellsportverein, der auf seinem am Hofheimer Gemarkungsrand liegenden Terrain zum Freundschaftsfliegen eingeladen hatte und ein kleines Flugplatzfest in abgespeckter Form feierte.

Der in diesem Jahr 50 Jahr alt gewordene Verein will sein Jubiläum dann im kommenden Jahr in gebührender Art und Weise mit der Bevölkerung feiern, wie MSV-Mitglied Hubert Brauner gegenüber unserer Zeitung bestätigte. Die Werbung für das Freundschaftsfliegen am zurückliegenden Wochenende wurde daher bewusst nicht allzu breit angelegt, das ganze Flugspektakel verlief in einem überschaubaren Rahmen.

An Qualität mangelte es allerdings in keinster Weise. So aktivierte der MSV seine bundesweit bekannte und für aufsehenerregende Mainzelmännchenstaffel, auch die Warbirdstaffel faszinierte die Besucher. Der gastgebende Modellsportverein durfte darüber hinaus einige befreundete Vereine und deren Piloten willkommen heißen, die teilweise auch auf dem Gelände campierten. Naturgetreu im Maßstab 1:10 konnte eine DC3 bestaunt werden. Ein echter Blickfang auch der Oldtimer-Doppeldecker mit Boxermotor in Rippenbauweise oder der großflächige Motorsegler, ein amerikanischer Prototyp. Nicht zu vergessen ein mit Nachtflugbeleuchtung ausgestatteter Düsenjet. Die Bandbreite an sehenswerten und ausgefallenen Modellen war jedenfalls enorm.

Es regnet Bonbons und Pfläumlis

Das Wetter hielt, jedoch machte der Seitenwind beim Starten und Landen dem einen oder anderen Piloten etwas zu schaffen. Davon ließen sich die erfahrenen Piloten die Freude an ihrem Hobby nicht nehmen. Michael Braner und Hubert Brauner moderierten das Geschehen unter freiem Himmel, eine Länge von rund 500 Metern stand den Akteuren für ihre Flugkünste zur Verfügung. Auch an ein kleines Kinderprogramm hatte der Modellsportverein gedacht, speziell Elektroflieger zur Verfügung gestellt, die den Einstieg für Interessierte erleichtern sollen.

Der Abwurf von Bonbons für die Kleinen war eine besondere Geste, für die Helfer des Festes hagelte es Pfläumlis vom Himmel. Kaffee und Kuchen, dazu Gegrilltes zu äußerst moderaten Preisen durften ebenfalls nicht fehlen, der Wohlfühlfaktor dieser Open-Air-Veranstaltung war extrem hoch.

Die Bevölkerung darf gespannt sein, was sich die Modellsportler für ihr im nächsten Jahr zu feierndes Jubiläum einfallen lassen. fh