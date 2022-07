Hofheim. In Geberlaune zeigte sich die in der Auflösung befindliche Sängervereinigung 07/20 Hofheim. Insgesamt sechs Vereine und Institutionen hatten der erste Vorsitzende Harald Heiser und Vorstandsmitglied Hiltrud Seib in den Dieulouardpark eingeladen, um Geldspenden zu überreichen. Das Restvermögen der Sänger von 2400 Euro wurde abschließend gespendet.

500 Euro nahm Ortsvorsteher

...