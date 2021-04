Hofheim. In ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl haben die Hofheimer Christdemokraten das aktuelle Wahlergebnis analysiert sowie die Weichen für die Arbeit in der neuen Legislaturperiode gestellt. Mit über 58 Prozent der Stimmen konnte die Hofheimer CDU ihr Ergebnis von vor fünf Jahren nochmals steigern, die absolute Mehrheit sowie fünf der neun Sitze im Hofheimer Ortsbeirat verteidigen.

Neben Alexander Scholl, Marco Knecht, Martin Bär und Susanne Volkert sitzt künftig mit Alexander Rank auch ein neues Gesicht für die CDU-Fraktion im Ortsbeirat. Mit Blick auf die konstituierende Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 28. April, wurden auch personelle Entscheidungen getroffen. So werden die Hofheimer Christdemokraten den amtierenden Ortsvorsteher Alexander Scholl erneut für dieses Amt vorschlagen. Als dessen Stellvertreter wird wie seither Marco Knecht in der Sitzung vorgeschlagen.

„Dieses hervorragende Ergebnis bestätigt unsere Arbeit und unser Engagement in den vergangenen Jahren für Hofheim. Es ist schön, dass dieser Einsatz von der Bevölkerung auch wahrgenommen wurde“, freut sich der Ortsvereinsvorsitzende Bernhard Hossner und dankt allen Wählern für das Vertrauen.

In der Stadtverordnetenversammlung in Lampertheim und im Kreistag ist das Ergebnis ebenfalls aus Sicht der Hofheimer CDU positiv zu bewerten. Insgesamt konnte auch das Ergebnis in Lampertheim gesteigert werden. In der Stadtverordnetenversammlung sind neben den fünf Ortsbeiratsmitgliedern auch noch Julia Hinz, Edwin Stöwesand und Torsten Volkert vertreten. Volkert konnte auch seinen Platz im Kreistag erfolgreich verteidigen.

„Das Wahlergebnis motiviert auf allen Ebenen und schafft den nötigen Rückenwind, um auch künftig unsere Ziele im Sinne Hofheims und der gesamten Stadt Lampertheim zu realisieren. Mit einem guten Team sowie einer modernen und bürgernahen Kommunalpolitik werden wir weiterhin Ergebnisse liefern“, verspricht Hossner. fh