Hofheim soll eine „neue Mitte“ bekommen

Hofheim. Nach dem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr konnten die Hofheimer Christdemokraten wieder ihr traditionelles Sommerfest im Weingut Garst feiern. Auf „sehr komische und anstrengende Monate“ blickte Alexander Scholl, Hofheims Ortsvorsteher und CDU-Fraktionschef in Lampertheim, in seiner Ansprache nach der Begrüßung des Hofheimer CDU-Vorsitzenden Bernhard Hossner zurück. Scholl brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, ein Stück Normalität wieder zurückgewonnen zu haben.

In seiner Eigenschaft als Fraktionschef sprach Scholl spezielle Lampertheimer Themen an. Neben dem verbesserten Wahlergebnis mit 15 Sitzen im Stadtparlament ging er vor allem auf die Situation ein, in einer Koalition mit den Grünen Verantwortung übernehmen zu können. Die FDP bezeichnete er hierbei als inhaltlichen und strategischen Partner. An Schwerpunkten der Parlamentsarbeit führte der Fraktionschef Maßnahmen zum Klimaschutz und die Stadtentwicklung der Kernstadt sowie der Stadtteile an. Wichtige Entscheidungen hätten bereits getroffen werden können. Scholl sprach von einer offenen Herangehensweise, um konstruktive Kommunalpolitik zu machen.

Politischer Stil belohnt

Auch in Hofheim habe die CDU ihr Wahlergebnis auf 58 Prozent steigern können. „Unser Engagement, unser Einsatz und unsere Art, Kommunalpolitik zu gestalten, wurden wahrgenommen und belohnt“, dankte der Ortsvorsteher für die Unterstützung der Wähler. Inhaltlich ging der Christdemokrat auf den Bahnhofsvorplatz ein, den er als Dorfmittelpunkt für alle Generationen sieht.

Handlungsbedarf sieht die CDU bei Spiel- und Boltzplätzen für Jugendliche. Als „neue Mitte“ soll die Alte Schule in der Wilhelm-Leuschner-Straße entwickelt werden, wobei die Themen barrierefreies Wohnen, Kultur, Einzelhandel und gegebenenfalls Kinderbetreuung Berücksichtigung finden sollen. Bei einer Bürgerbeteiligung im zweiten Halbjahr dieses Jahres soll die Bevölkerung mitentscheiden, in welche Richtung es geht. Walk- und Laufstrecken befinden sich in der Vorbereitung. Auch die Verkehrssicherheit am Sportplatz konnte verbessert werden. Noch in diesem Jahr rechnet Scholl mit der Gestaltung der Außenanlage des Bürgerhauses. Vor dem Abschluss steht eine Hofheim-Schleife der familienerlebnisradroute Ried.

Zum Wahlergebnis gratulierte auch Parlamentarischer Staatssekretär und Bundestagsabgeordneter Michael Meister. Mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen warb der CDU-Politiker für seine Partei, kritisierte aber auch die Fehleinschätzung aufgrund nicht beachteter Signale in Afghanistan. fh