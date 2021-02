Lampertheim. Die unendliche Geschichte der Hallenbadsanierung ist inzwischen um einige Kapitel reicher. Doch Erster Stadtrat und Bäder-Geschäftsführer Marius Schmidt ist mit dem festen Vorsatz angetreten, sie zu beenden. Und so konnte er am Tag, an dem die Einrichtung vor zwei Jahren schließen musste, ein Versprechen abgeben: „Dieses Hallenbad wird fertig werden.“

AdUnit urban-intext1

Allerdings: Der noch vom früheren Bäderchef Jens Klingler angegebene Termin für die Wiedereröffnung Mitte März ist bei weitem nicht zu halten. Der aktuelle Plan lautet nun: spätestens mit Beginn der Hallenbadsaison im September. Mit Gründen für die Verzögerung wollte sich Schmidt beim Lokaltermin vor der eingerüsteten Sportstätte nicht lange aufhalten.

Nur so viel: Im Verlauf der Sanierung hätten sich teilweise neue Erkenntnisse ergeben, die weitere Maßnahmen nach sich gezogen hätten. Auch hätten die Planungsgrundlagen des vor knapp 50 Jahren erbauten Hallenbads heutigen Erfordernissen nicht genügt.

Überraschungen und Verzögerungen lassen die Sanierungskosten laut Bäder-Geschäftsführer Schmidt auf rund vier Millionen Euro anschwellen. Ein Viertel des Betrags wird durch Landesfördermittel erbracht. Mit dem gestrigen Tag versprach der Nachfolger Jens Klinglers aber nicht nur ein Ende der Bauarbeiten in absehbarer Zeit, sondern auch ein neues Prozedere. Seit seinem Amtsantritt Anfang Februar sei ihm klar geworden, „dass wir uns da verändern müssen“.

Mehr Transparenz

AdUnit urban-intext2

Schmidt will vor allem die Entwicklungsschritte auf der Baustelle transparenter machen. Dies soll mit der Bäder-Gesellschaft durch eine aktive Kommunikation nach innen wie nach außen erreicht werden. Eingerichtet hat Schmidt zudem eine tägliche Baustellenkontrolle. Baubesprechungen sollen unter seiner Mitwirkung abgehalten werden. In einer Baustellensprechstunde will der neue Bäderchef ab 5. März jeden Freitagnachmittag, 16 bis 17 Uhr, für Bürger vor Ort ansprechbar sein. Baufortschritte sollen via Internet dokumentiert werden.

Schmidts Botschaft lautet: „Nach vorne zu schauen“, anstatt mögliche „Sündenböcke“ zu jagen, die für den Sanierungsstau im Hallenbad verantwortlich gemacht werden könnten. „Nach vorne schauen“ heißt für Schmidt deshalb auch, sich auf einen frühen Start der Freibadsaison vorzubereiten, möglichst schon im April. Unterdessen appellierte der Erste Stadtrat an Vereine und Bürgerschaft, die Hallenbadsanierung als „großes Gemeinschaftsprojekt“ zu betrachten und die Ereignisse auf der Baustelle mit Geduld und Wohlwollen zu begleiten. Er äußerte die Beobachtung, dass sich die Bewohner Lampertheims stark mit ihrem Bad identifizierten.

AdUnit urban-intext3

Laut Nicole Riedle vom Planungsbüro Balneatechnik GmbH in Wiesbaden wird die Schwimmhalle in Zukunft komplett mit Luft versorgt. Das „subtropische Klima“ früherer Jahre sei damit Vergangenheit. Künftig werde über ein Außengerät Frischluft in die Halle gepumpt. Ein weiteres Lüftungsgerät sei in einem Anbau untergebracht und versorge Eingangsbereich, Umkleiden und Duschräume. Die Lüftungsrohre würden künftig in der Schwimmhalle zu sehen sein.

Ein Jahr fürs Dach

AdUnit urban-intext4

Verzögerungen hat es den Angaben zufolge auch gegeben, weil Dachbleche, die bei asiatischen Firmen bestellt waren, wegen Lieferstopps im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie anderweitig hätten geordert werden müssen. Nach den Ausführungen von Architekt Manfred Triebert hat allein die Sanierung des Hallenbaddachs ein Jahr in Anspruch genommen. Neben der energetischen Sanierung des Gebäudes sei es auch darum gegangen, die hallige Akustik in der Schwimmhalle zu dämpfen.

Planerin Nicole Riedle erklärte zudem, die Sanierung werde vor September beendet sein. Danach folgten Reinigung und Beckenbefüllung. Ein konkretes Eröffnungsdatum wurde gestern nicht genannt. Doch auf eine Baustelle mit Ewigkeitsgarantie hat sich offenbar keiner der Beteiligten eingerichtet.