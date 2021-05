Hoffen auf den Herbst

Hofheim. Die Corona-Pandemie ging auch nicht spurlos am Hofheimer Kleintierzuchtverein vorbei. Nahezu alle Aktivitäten, die zuvor fester Bestandteil des Vereinslebens waren, mussten gestrichen werden. Darunter das beliebte Wellfleischessen, die traditionelle Kleintierausstellung und der Kuchenverkauf vor dem Knudi-Markt. Auch die Vermietung des Vereinsheims für Stammtische oder private Veranstaltungen fiel der Pandemie zum Opfer. Damit verbunden sind enorme Einnahmeausfälle. Doch Jammern liegt nicht im Naturell der Kleintierzüchter um ihren Vorsitzenden Manfred Russ.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung blickt der Vorstand zuversichtlich in die nächsten Monate. Die Hoffnungen ruhen auf dem Spätherbst, in dem die Kleintierausstellung ausgetragen werden soll. „Die Nachzuchten wachsen und gedeihen prächtig“, bestätigt Alexandra Lameli vom Vorstand des Kleintierzuchtvereins. Seit drei Jahren betreibt sie ihr Hobby und betreut rund 100 eigene Hühner und eine enorme bunte Farbpalette an Hähnen, die ein Vierteljahr alt sind. Der Züchterin haben es vor allem deutsche Reichshühner, Maran und Welsumer angetan.

An weiteren Hühnerrassen auf dem Vereinsgelände sind neben der Taubenzucht einiger Züchter noch Bielefelder Kennhühner, Sussex, New Hampshire und Legehühner vertreten. Ein- bis zweimal täglich schaut Lameli vorbei, die Tiere müssen gefüttert, die Stallungen gereinigt werden. Die Hähne und Hühner von Alexandra Lemeli bekommen hochwertiges Futter verabreicht, doch prinzipiell fressen sie alles. „Mit Hühnern lässt sich der häusliche Bioabfall um zwei Drittel reduzieren“, hat Lamelis Vater Kurt Kersten festgestellt, der seine Tochter auf der schmucken Anlage der Kleintierzüchter unterstützt.

Die Schriftführerin und ihre Vorstandskollegen konnten in den vergangenen Wochen feststellen, dass die Zeit der Pandemie vielen Menschen das Huhn als Haus- und Nutztier näher gebracht hat. Seitens des Vereins sollen auch private Hühnerhalter unterstützt werden, etwa bei Fragen zur Haltung. Jeder Hühnerhalter sei verpflichtet, sein Tier in der Tierseuchenkasse anzumelden. Der Verein weist auf die gesetzliche Impfpflicht der Tiere gegen die Tierseuche New Castle hin. „Gerne können sich Interessenten dazu an uns wenden und den Impfstoff über uns bekommen“, bietet Alexandra Lameli Unterstützung an.

Der Kleintierzuchtverein verimpft alle sechs Wochen eine Trinkimpfung und hat reichlich Impfdosen geordert. Einige Parzellen sind noch frei, die bei einem Arbeitseinsatz Ende des Monats hergerichtet werden sollen. Selbst Tiere können zur Verfügung gestellt werden, erfahrene Zuchtpaten stehen seitens des Vereins zur Unterstützung parat. Wer Interesse hat, kann sich bei Alexandra Lameli unter der Rufnummer 06241/8 38 38 melden. fh