Hüttenfeld. Bei der Jahreshauptversammlung am 5. März vergangenen Jahres dachte niemand von den Anwesenden oder gar der Vorstand daran, dass dies die letzte Veranstaltung im Jahr 2020 des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld sein sollte. Alle Singstunden und Aktivitäten, welche für das Jahr 2020 geplant waren, fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Vorsitzende Kurt Muntermann blickt auf eine trostlose Zeit zurück und plant für das laufende und kommende Jahr vorsichtig seine Termine.

„In den Sommermonaten wurde dann Proben im Freien erlaubt“, so Muntermann in seinem Rückblick. Unter einem strengen Hygienekonzept und mit Abstand hat so zumindest der Kinder- und Jugendchor, die „Young Voices“, im Garten seines Dirigenten Ronald Ehret seine Proben abgehalten. Bedingt durch das Alter der Sängerinnen und Sänger in den Erwachsenenchören, von denen viele über 65 Jahre sind, und mit Rücksicht auf den Schutz der Gesundheit hat der Vorstand in einer Sitzung beschlossen, die Singstunden des Frauen-, Männer- und gemischten Chores bis auf Weiteres einzustellen.

„Auch das neue Jahr 2021 geht weiter wie das vergangene. Die Inzidenzwerte sind weiterhin hoch und ein Vereinsleben nicht durchführbar, zumal das Chorsingen verboten ist“, so Muntermann zur aktuellen Situation. Die Jahreshauptversammlung am 11. März wurde bereits abgesagt, und auch der Ehrungsabend mit anschließendem Dampfnudel-Essen am 17. April wurde abgesetzt.

Hoffen auf Chorkonzerte

„In unserem Terminplan für 2021 sind das Kinder- und Jugendchorkonzert für Juni, das Schlachtfest mit Unterhaltung unserer Chöre am 24. Oktober sowie das beliebte Weihnachtskonzert in der Herz-Jesu-Kirche am vierten Advent mit allen Sängerbund-Chören geplant“, verbreitet Muntermann ein wenig Hoffnung. Über Whatsapp, E-Mail und mit Telefonanrufen sowie mit Rundschreiben halten der Vorstand und die Mitglieder die Kontakte gegenseitig aufrecht.

Natürlich hat der Vorstand einige Bedenken, dass die Mitglieder nach und nach dem Verein den Rücken kehren. Er appelliert daher an alle, an die aktiven als auch die passiven Mitglieder, durchzuhalten. Als Zeichen des Entgegenkommens hat der Vorstand beschlossen, die im vergangenen Jahr beschlossene Beitragserhöhung in diesem Jahr auszusetzen. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr unser 130-jähriges Bestehen mit einem Liederabend feiern dürfen“, blickt der Vorsitzende zuversichtlich in die Zukunft. ron