Hörmann spricht über Schlaflabor

Lampertheim. Nach einer langen Corona-Pause trifft sich die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe und Atemstillstand erstmals am Donnerstag, 9. September, ab 18.30 Uhr wieder zu einem Gruppenabend in der Cafeteria des St. Marienkrankenhauses Lampertheim. Wegen der geltenden Corona-Regeln können allerdings nur 25 Besucher eingelassen werden. Sie müssen entweder von Covid-19 genesen, vollständig geimpft oder aktuell negativ getestet sein und diesen mit einem entsprechenden Zertifikat nachweisen können. Besucher sollten sich bei Rüdiger Bürkel per E-Mail an rbu@unitybox.de anmelden. Noch sind Plätze frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An diesem Abend wird Prof. Dr. med. Karl Hörmann, der frühere Direktor der HNO-Klinik der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), über sein neuestes Projekt berichten: das Schlaflabor, das er am Heilig-Geist-Hospital in Bensheim aufgebaut und in diesem Jahr eröffnet hat. Er wird den Teilnehmern berichten, wie die Untersuchungen im Schlaflabor ablaufen. In der Regel kommen Patienten mit Schlafstörungen nach einem Anamnesegespräch und verschiedenen körperlichen Untersuchungen für eine Nacht in das Labor. Dort wird ihr Einschlafverhalten beobachtet und aufgezeichnet, ob sie schlafbezogene Atmungsstörungen haben. Nach der Auswertung werden entsprechende Therapiemöglichkeiten aufgezeigt.

Rüdiger Bürkel von der Selbsthilfegruppe weist darauf hin, dass an diesem Abend keine Maskenberatung für Einzelpersonen, wie sie die Selbsthilfegruppe sonst bei ihren Treffen meist anbietet, geplant ist.

Die Gruppe plant, sich jetzt wieder regelmäßig jeden ersten Donnerstag eines geraden Monats im Lampertheimer Krankenhaus zu treffen. Neben neuen Teilnehmern sind auch neue Mitstreiter willkommen. Die Selbsthilfegruppe besteht seit 2007 und ist auch in Viernheim und Bensheim aktiv. Sie hat nach eigenen Angaben etwa 1000 Mitglieder. Allerdings fehlt es der Gruppe an Mitgliedern, die sich in der organisatorischen Arbeit engagieren wollen. Einige der bisher Aktiven haben laut Rüdiger Bürkel inzwischen gesundheitliche Einschränkungen und können sich nicht mehr wie bisher einbringen. Deshalb appelliert der Neuschlosser, der selbst auch schon 78 Jahre alt ist, an alle Betroffenen oder deren Angehörige, sich in der Selbsthilfe zu engagieren, damit die Gruppe auch in Zukunft bestehen kann. red/swa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2