Höfe und Gärten öffnen erneut

Lampertheim. Das Interesse ist groß, am achten Kunst- und Hofflohmarkt in Lampertheim teilzunehmen. Es liegen schon zahlreiche verbindliche Anmeldungen vor für die Veranstaltung am 2. Juli.

Für Hausbewohner innerhalb des Innenstadtbereichs sei dies eine gute Gelegenheit zur Entrümpelung von Speicher, Keller, Kleiderschrank oder Garage, schreiben die Organisatoren in ihrer Pressemitteilung. Teilnehmen kann jeder, der seinen Hof oder Garten für Besucher öffnen möchte und Handwerk, Kunsthandwerk oder Flohmarktartikel anbietet. Dazu passend sind auch Verköstigungen, zum Beispiel selbst gebackene Kuchen und Kaffee und vieles mehr möglich. Besonderen Anklang finden zudem musikalische Darbietungen in den Höfen und Gärten.

Werben in der Nachbarschaft

Wenn Hof- und Gartenbesitzer außerhalb des unmittelbaren Innenstadtkreises mitmachen möchten, empfiehlt das Stadtmarketing, in der Nachbarschaft weitere Interessierte zu finden. Wenn mehrere Höfe in einem Gebiet oder einer Straße dabei sind, steigere dies die Attraktivität für die Besucher, so die Organisatoren.

Interessierte Haus- und Hofeigentümer oder Personen, die Ausstellungsflächen für ihre auszustellenden oder zu verkaufenden Waren suchen, können sich telefonisch unter der Nummer 06206/93 51 54), per E-Mail an stadtmarketing@lampertheim.de oder persönlich an das Team des Stadtmarketings in der Domgasse 9 wenden. Anmeldungen werden noch bis 14. Mai entgegengenommen.

Das Anmeldeformular ist auch im Internet abrufbar unter www.stadtmarketing-lampertheim.de/stadtmarketing/events/Kunst-und-Hof-Flohmarkt.php kur/red