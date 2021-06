Hochmotiviert für den Neustart

Hofheim. Kräftiges Durchatmen und gleichzeitige Wiedersehensfreude gab es beim Evangelischen Posaunenchor, der jetzt auf der Wiese hinter der Friedenskirche seine erste gemeinsame Probe in diesem Jahr durchführen konnte.

Der äußerliche Rahmen passte. Herrliche Außentemperaturen, dazu viele motivierte und hochkonzentrierte Musiker, die gut vorbereitet in die Probe gekommen sind. „Ich habe in strahlende Gesichter geschaut, schon beim ersten Ton hat die Klangfarbe gepasst, was will ich als Dirigent mehr“, zeigte sich Dirk Hindel rundum zufrieden und glücklich. „Besser hätte eine erste Probe nicht laufen können.“ Der Dirigent überraschte die Musikerinnen und Musiker mit neuen Einspielübungen zur Klang- und Gehörschulung, bevor es mit Chorälen, Märschen und Polkas weiter ging.

Gespielt wurde auch das Stück „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Es war etwas Besonderes, passend für diesen Neuanfang, denn schließlich war es das Stück, das als letztes im Oktober in der letzten Probe vor dem großen Lockdown gespielt wurde.

„Wir sind alle froh, dass es wieder los geht, die Stimmung unter den Musikern war prächtig, konzentriert und mit Spaß wurde die abwechslungsreiche Probearbeit wieder aufgenommen, alle freuen sich schon auf die kommenden Proben,“ zeigte sich auch der erste Vorsitzende Wolfgang Herbert hochzufrieden mit dem Start.

Im Juni probt der Posaunenchor weiterhin draußen, dann soll es ins Bürgerhaus gehen, wo auch für den 20. November ein großes Konzert geplant ist – wenn es die Corona-Regelungen zulassen. fh