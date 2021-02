Lampertheim. Mit Service-Angeboten wendet sich die Lampertheimer Stadtverwaltung vor allem an die älteren Mitbürger, die Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den Impfmaßnahmen haben. Das Seniorentelefon unter der Rufnummer 06206/9 35-1 40 hätten bislang rund 500 Anrufer genutzt, informierte Bürgermeister Gottfried Störmer im Pressegespräch. Er betonte: „Bei uns kommen die durch.“ Auch Mitglieder des Seniorenbeirats leisteten Unterstützung. Die meisten Fragen kreisten um Ort und Termine der Impfung sowie um die Wirksamkeit der Impfstoffe.

AdUnit urban-intext1

Die Verwaltung verbreite zusätzlich schriftliche Informationen über Arztpraxen und Apotheken. Störmer gab auch bekannt, dass der Kreisausschuss einen Beschluss vorbereite, die Kosten für Fahrten ins Bensheimer Impfzentrum zu übernehmen. Dies sei für Personen gedacht, die weder über eigene noch über familiäre mobile Möglichkeiten verfügten.

200 Bußgelder verhängt

Laut Stadtsprecher Christian Pfieffer hat die Stadtpolizei bislang rund 200 Bußgelder gegenüber Personen verhängt, die gegen die geltenden Pandemie-Verordnungen verstießen oder diese missachteten. Noch immer träfen die Einschränkungen auf Unverständnis in Teilen der Bevölkerung, bestätigte der Bürgermeister. Eine Sperrung der Biedensandstraße in den Nachtstunden hätte es nicht geben müssen, wäre es nicht zu unerlaubten Versammlungen gekommen.

Störmer stellte sich auch hinter die Forderungen von Erzieherinnen, früher als vorgesehen geimpft zu werden. Diese Forderung sei ebenso berechtigt wie im Fall der Ärzte in Praxen und Krankenhäusern. Wie Erster Stadtrat und Sozialdezernent Marius Schmidt im Pressegespräch mitteilte, kann die Kindertagesstätte Fuchsbau nach der Corona-bedingten Schließung an diesem Freitag wieder öffnen. Erzieherinnen und Kinder der Kita Guldenweg sollen am Wochenende getestet werden. Bei entsprechenden Ergebnissen könne die Einrichtung am kommenden Dienstag wieder ihren Betrieb aufnehmen. urs