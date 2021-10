Hilfeladen geöffnet

Lampertheim. Über viele Monate konnten die Angebote von EMIL – Einfach miteinander in Lampertheim – nicht genutzt werden, weder die Fahrrad- und Elektrowerkstatt noch der integrierte Hilfeladen. Es war nur vereinzelt möglich, einige Migranten zu unterstützen. Deswegen ist das ehrenamtliche Team des EMIL froh und dankbar, dass nun der Betrieb jeweils samstags von 10 bis 12 Uhr außer in Ferienzeiten wieder möglich ist – allerdings unter Corona-Auflagen geführt wird. Es gibt also kein allgemeines Treffen im Foyer oder ein gemeinsames Schrauben an den Fahrrädern. Jeder Hilfesuchende wird persönlich erfasst und es besteht eine Maskenpflicht.

Mit der Wiedereröffnung ergibt sich ein neuer Spendenbedarf für den Hilfeladen. Töpfe, Geschirr, Kinderwagen sowie Schulbedarf werden gerne genommen. „Wir die Lampertheimer um Unterstützung bitten“, sind sich Frank Hurrle, der Leiter der Fahrradwerkstatt, und Rita Lüling vom Hilfeladen Lampertheim einig. red