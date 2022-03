Hilfe für Ukrainer

Hofheim. Das im Hofheimer Bahnhofsgebäude befindliche Café Originell und die Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) veranstalten am Sonntag, 3. April, von 12 bis 17 Uhr einen Frühjahrsmarkt. Dieser wird mit verschiedenen Verkaufsständen aus den Bereichen Mode, Handarbeit, Schmuck oder auch Osterdekoration bestückt. Für das leibliche Wohl sorgt das Team um Brigitte Karrasch unter anderem mit Waffeln, Cocktails und Sekt. Kinder dürfen sich auf Entchenangeln mit kleinen Sachpreisen freuen. Zudem gibt es eine Tombola, deren kompletter Erlös sowie die gespendeten Standgebühren der Aussteller an ukrainische Kriegsflüchtlinge gespendet werden, die in Hofheim untergebracht sind.

Auch Spenden willkommen

Wer dieses Projekt mit Sach- oder Geldspenden oder Gutscheinen von ortsansässigen Geschäften unterstützen möchte, kann diese noch bis Freitag, 1. April, mittwochs oder freitags von 10 bis 17 Uhr im Café Originell abgeben. Derzeit ist noch unklar, wie viele ukrainische Familien in Hofheim Hilfe benötigen, daher hat Pastor Matthias Luz von der Liebenzeller Gemeinde bei der Verteilung der Spenden Unterstützung zugesagt. fh

