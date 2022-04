Hilfe für Ukraine

Hofheim. Der Hofheimer Fußballverein stellte sein letztes Heimspiel gegen den TSV Weiher unter das Motto „Wir helfen ukrainischen Familien in Hofheim“. So wurden nicht nur die kompletten Zuschauereinnahmen zur Verfügung gestellt. Innerhalb der ersten Mannschaft gab es noch eine Sammelaktion und die Frauen der Spieler organisierten einen Kuchenverkauf während des Spiels.

750 Euro konnten somit an die Liebenzeller Gemeinde in Hofheim weitergegeben werden, die in ihren Räumlichkeiten ukrainische Familien aufgenommen hat. Sprachlos, stolz und dankbar über die spontane Unterstützung und Hilfsbereitschaft zeigte sich Pastor Matthias Luz, selbst Mitglied bei den Blau-Weißen. „Mit dem Geld werden wir sicher viel Gutes tun können“ so Luz, der im Namen der ukrainischen Gäste dem FVH ein herzliches „Spasiba“ anmerkte. fh

