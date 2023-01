Hilfe für Pflegende

Lampertheim. Welche Entlastungsangebote gibt es für pflegende Angehörige von Demenzerkrankten? Wie gehen Betroffene am sinnvollsten mit Demenzerkrankungen um? Diese beiden Fragen werden Schwerpunkte sein beim nächsten Treffen des Gesprächskreises Demenz am Mittwoch, 1. Februar, ab 15 Uhr im Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Lampertheim, Hospitalstraße 1. Maria Rief, Teamleitung Pflegeberatung Compass, Michaela Hund, Fachkraft für Gerontopsychiatrie im Bonhoeffer-Haus sowie Silvia Rhiem von der Caritas-Seniorenberatungsstelle stehen für Informationen zur Verfügung. Eine Betreuung erkrankter Angehöriger ist während des Treffens sichergestellt, Informationen dazu gibt es bei Alexandros Vlastaras, Telefon 06206/ 95 51 00. red

