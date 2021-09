Hilfe für Insekten, Äpfel in die Presse

Lampertheim. Welche Veränderungen bringt der Herbst in der Natur? Warum mögen Igel das Fallobst von den Streuobstwiesen so gern und wie kommt der Saft aus dem Apfel? Wo überwintern Insekten? Um diese Themen drehte sich der NAJU-Vormittag in der ehemaligen Storchenstation. Abwechselnd wurden in zwei Gruppen gemeinsam Äpfel geschnippelt, geraspelt und dann in der Presse ausgedrückt – das alles unter der Anleitung der NAJU-Betreuer Ralf Gerlach und Jessica Hassenzahl. Besonders spannend war der Schritt nach der Apfel-Raspel an der Presse. Alle scharten sich gespannt darum und wollten die Ersten sein, die drehen durften. Gemeinsam wurde die Winde Stück um Stück heruntergedreht, und der köstliche Saft begann zu sprudeln. Es brauchte circa zehn Kilogramm Äpfel für einen Liter leckeren Saft.

Winterquartiere basteln

Während die eine Gruppe mit der Apfelsaftherstellung beschäftigt war, wurde die zweite Gruppe ebenfalls aktiv. Insekten brauchen nicht nur im Sommer unsere Gärten als Lebensraum, wie etwa zur Nahrungssuche. Auch in den kalten Monaten benötigen sie Unterstützung. Die meisten Insekten überwintern in Form von Eiern, Larven oder Puppen; einige überstehen den Winter auch als erwachsene Tiere in Erdhöhlen, Mauerritzen oder anderen Verstecken. Nur ein paar Ausnahme-Insekten fliegen vor der Kälte davon. Leider finden Insekten in Schottergärten und zu „aufgeräumten“ Gärten keinen Unterschlupf mehr.

Deshalb wollten die Kinder diesmal besonders viele Winterquartiere für Insekten bauen. Die NAJU-Betreuerinnen Anke Diehlmann, Sylvia Neumann und Beate Hoffmann leiteten die Kinder an, vorsichtig mit den Rosenscheren die Schilfrohre und Holunderstecken auf Länge zu bringen. Die harten Stecken wurden in Gemeinschaftsarbeit mit der Astschere geschnitten. Anschließend wurden die Stecken in die mitgebrachten Dosen gelegt. Die Dosen wurden mit aufrechtstehenden Schilfrohr- und Holunderstöcken prall gefüllt. Beide Materialien sind für Insekteneier, Larven oder Puppen als Winterunterschlupf bestens geeignet: Schilfrohr ist hohl, und Holunderäste sind mit einem weichen Mark gefüllt. Mit Schnüren wurden dann Aufhänger an die gefüllten Dosen geknotet, und nun können diese waagerecht in Ästen oder an Balken aufgehängt werden. red