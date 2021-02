Hofheim. Besuch von Landrat Christian Engelhardt bekam jetzt die Hofheimer Tagesmutter Gabriele Feile-Mossau. Der prominente Gast kam nicht mit leeren Händen, sondern überreichte einen Zuwendungsbescheid über knapp 700 Euro aus der Landeskasse, die aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ stammen.

AdUnit urban-intext1

Unter Coronabedingungen erhalten neben den Schulen und Kindertagesstätten auch Tagesmütter Unterstützung des Landes, wobei der Betrag zweckbestimmt für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen einzusetzen ist. Landesweit werden somit 3,5 Millionen Euro auf Schulen, Kindertagesstätten und Tagesmütter verteilt. Die Hofheimer Tagesmutter zählt zu den wenigen, denen der Landrat den Bescheid persönlich überreichte.

Dass sie den Betrag gebrauchen kann, daraus macht Gabriele Feile-Mossau gar keinen Hehl. Tagaus tagein sind die Räumlichkeiten, in denen sie die Kleinkinder betreut, gründlich zu desinfizieren und zu reinigen. Das ist letzten Endes der einzige Schutz vor Corona, den eine Tagesmutter hat. Schutzmasken oder Abstandsregelungen kommen kaum zum Tragen, bestenfalls gegenüber den Eltern, wenn die Sprösslinge gebracht oder abgeholt werden.

Etwa zehn Personen betreten täglich den Haushalt von Gabriele Feile-Mossau, ein verlässlicher Infektionsschutz ist somit kaum möglich. Im Umgang mit den Kleinkindern verzichtet die Tagesmutter auf das Tragen von Schutzmasken, um diese nicht zu irritieren oder gar zu erschrecken.

AdUnit urban-intext2

„Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, nur Vertrauen“ so die Feststellung der Hofheimerin, die ausdrücklich das Mitarbeiten der Eltern lobt. Nur Kinder, deren Elternteile auch im aktuellen Lockdown arbeiten und daher ihre Kleinen nicht selbst betreuen können, werden derzeit in die Hofheimer Ludwigstraße gebracht.

Ebenfalls finanzielle Unterstützung für ihre Schutzmaßnahmen erhalten der katholische Kindergarten St. Michael in Hofheim, die evangelischen Kitas Hüttenfeld, Arche Noah (Bürstadt), Am Graben, Falterweg, Rosenstock (alle Lampertheim) sowie die Albertus-Magnus-Schule (AMS) in Viernheim. fh