Hilfe bei Schlafapnoe

Lampertheim. Nach der langen Corona-bedingten Zwangspause will Selbsthilfegruppe Schlafapnoe im Kreis Bergstraße ihre Arbeit wieder aufnehmen. Es geht weiter mit dem zweiten Gruppentreffen in diesem Jahr am Donnerstag, 4. November, um 18,30 Uhr im St. Marienkrankenhaus in Lampertheim.

Wegen der Hygieneauflagen werden nur 25 Besucher zugelassen. Sie müssen doppelt geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sein (3G+AHA). Wer Interesse an der Teilnahme am Gruppenabend hat, muss sich bis Dienstag, 2. November, bei Rüdiger Bürkel mit entsprechenden Belegen anmelden.

Masken zum Anprobieren

Der Abend beginnt mit einer Präsentation von Löwenstein Medical; Referent: Timo Stoeter: „Was gibt es Neues bei Geräten, Masken und Zubehör für die Schlafapnoe?“ Bereits um 17.30 Uhr findet eine klassische Einzel-Maskenberatung im Nebenraum statt, zu der jeder angemeldete Teilnehmer einzeln aufgerufen wird.

Die ersten 25, die sich anmelden, dürfen das Krankenhaus mit Belegen betreten und werden informiert. Die Verantwortlichen der Gruppe danken dem St. Marienkrankenhaus, dass sie weiterhin in dem umgebauten Cafeteria-Raum Gruppentreffen veranstalten dürfen. Die weitere Termingestaltung hängt von den Corona-Geschehnissen und der personellen Unterstützung der Gruppe ab.

Für das laufende Jahr ist geplant, dass sich die Gruppe an jedem ersten Donnerstag eines Monats in den geraden Monaten um 18.30 Uhr im St. Marienkrankenhaus Lampertheim treffen. Weitere Infos und Termine Finden sich im Internet. red

Info: www.schlafapnoe-kreis-bergstrasse.de