Hilfe bei Demenz

Lampertheim. Zum zweiten Mal findet in Lampertheim eine Demenzmesse statt. Neben Ausstellern und Informationsständen wird es am Samstag, 5. November, im Haus am Römer auch Kurzvorträge geben. Angehörige und Betroffene können sich über verschiedene Angebote informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bekommt ein Mensch die Diagnose Demenz, ist eine ganze Familie betroffen. Wer die Erkrankung zu verstehen lernt, ist ihr aber nicht hilflos ausgeliefert. Gerade in der Frühphase ist noch viel möglich. Organisiert wird die Messe in der Domgasse 2 vom Arbeitskreis Demenz und der Stadt. Die Veranstaltung findet zwischen 10 und 13 Uhr statt.

Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz – und derzeit auch nicht heilbar. Mit einem gesunden Lebensstil lässt sich die Erkrankung oft bis ins hohe Alter vermeiden.

Bewegung und Ernährung

Mehr zum Thema Veranstaltung Pflegeforum in der Mannheimer Abendakademie: Gut vorbereitet auf Alter und Krankheit Mehr erfahren Schalke-Manager Assauer-Erbstreit: Bei Testament nicht Herr seiner Sinne Mehr erfahren

Darauf weist die Deutsche Hirnstiftung hin. Als hilfreich gilt etwa ausreichend Bewegung. Als optimal, um Demenz vorzubeugen, erwies sich ein bewusstes halbstündiges Training mit einem Tempo von 112 Schritten pro Minute.

Auch die sogenannte mediterrane Ernährung kommt dem Schutz vor Alzheimer zugute. Auf dem Teller sollte demnach viel Obst und Gemüse landen. Außerdem: Vollkorngetreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Olivenöl und Fisch statt Fleisch und Milchprodukte. Ein weiterer Rat der Hirnstiftung lautet: Wer sein Gewicht im Normalbereich hält, tut etwas für die Hirngesundheit. red