Hildebrand folgt auf Stöwesand

Hofheim. In der vertrauten Umgebung des Bürgerhauses fanden sich die Mitglieder des Hofheimer Carnevalvereins zur Jahreshauptversammlung zusammen. Letztmalig begrüßte Edwin Stöwesand die Versammlung. Der langjährige Erste Vorsitzende stand nicht mehr für eine weitere Kandidatur zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In ihren Jahresberichten gingen sowohl Stöwesand als auch Sitzungspräsident Alexander Scholl auf das coronabedingt so eingeschränkte 3x11-jährige Jubiläum des Vereins ein, das sich alle deutlich anders vorgestellt hatten. „Schwere Zeiten für Vereine – unsere Vereinsidee war die letzten beiden Jahre infrage gestellt“, so Alexander Scholl.

Immerhin zwei Veranstaltungen konnten durchgeführt werden, so wurde die Kampagne am 11. November 2021 am Ausscheller und auch intern eröffnet. Außerdem wurde eine Ordensgala in Etappen durchgeführt und somit zumindest ein Rahmen geschaffen, um die tollen Jubiläumsorden an die Aktiven im Februar zu überreichen. Alle anderen Planungen und auch die reduzierten Planungen fielen der Pandemie zum Opfer. „Als wir am Fastnachtssonntag einen närrischen Spaziergang durchführen wollten, hat uns der kurz zuvor begonnene Ukrainekrieg daran gehindert“, stellte Scholl konsterniert fest.

Rund 300 Mitglieder

Scholl und Stöwesand dankten den Mitgliedern für ihre Vereinstreue, nach wie vor zählt der HCV mehr als 300 Mitglieder. Die aktuelle Situation stimmt die Verantwortlichen zuversichtlich. Veranstaltungen und Stadien sind voll, als ob nichts gewesen wäre, und die einzelnen Gruppen haben bereits mit dem Training und der Vorbereitung für die kommende Kampagne begonnen. „Insofern gilt es zu hoffen, dass wir auch wieder Fastnacht feiern können“, so Scholl, verbunden mit dem Appell „nutzt die Zeit zur Vorbereitung, wir haben einiges nachzuholen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einen Einblick in die finanzielle Situation des Vereins gab Finanzvorstand Volker Hildebrand. Die Kassenprüfer Annete Rettig und Thorsten Volkert bescheinigten die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung, einstimmig votierte die Versammlung für die Entlastung des Vorstands.

Zum neuen Ersten Vorsitzenden wurde mit Volker Hildebrand eine weitere Säule des HCV gewählt. Hildebrands Nachfolge als Finanzvorstand tritt Christian Wacker an. Zeugwart ist Michael Firnkes. Den Kreis der Beisitzer bilden Martina Vock, Petra Vogt, Jutta Seelinger, Peter Kortyka, Jana Keller, Tina Keller, Björn Thomas, Irina Tiefenbach, Markus Herter, Lukas Scholl und neu dabei Sven Metzler und Claudia Metzler.

Verantwortlich für großen Erfolg

Ausdrücklich würdigte Alexander Scholl die Verdienste des auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen HCV-Chefs Edwin Stöwesand, der am 7. Juli 1995 zum ersten Vorsitzenden des HCV gewählt wurde. Schon 1992 hatte er die Moderation der Kinderfastnacht übernommen, war stets auf der Bühne aktiv, beim Aufbau, Abbau oder an der Technik. Stöwesand leitete und prägte den Verein 27 Jahre als Vorsitzender und somit auch den immensen Erfolg des Vereins mit zu verantworten. „Du kannst sicher sein, dass wir Deine Verdienste zu einem späteren Zeitpunkt in einem geeigneten fastnachtlichen Rahmen nochmals entsprechend würdigen werden“, versprach der Sitzungspräsident bei der Übergabe eines Geschenks.

Bereits terminiert sind die Aktivitäten der kommenden Kampagne 2022/23. Ein Sommerfest wird am 9. Juli gefeiert. Bei der Howwemer Kerb ist der HCV vom 10. bis 12. September dabei. Die Kampagneneröffnung erfolgt am 11. November, nachmittags am „Ausscheller“, abends in einer internen Feier. Tags darauf steigt die große Fastnachtsparty mit den „Lollies“ im Hofheimer Bürgerhaus. Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen startet am 20. November, für die Hexennacht am 28. November. fh

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3