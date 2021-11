Heute schon ans Frühjahr denken: Die Hummeln freut’s

Lampertheim. Jetzt im Spätherbst sind schon viele Blätter von den Bäumen gefallen. Darum kann man immer wieder Gartenbaufirmen beobachten, die das Laub von den Gehwegen und Rasenflächen beseitigen. Auch Hobbygärtner räumen auf, machen ihre Gärten winterfest und entfernen das herumliegende Blattwerk. Einigen Menschen stört das Laub auf den Beeten. Aber der Nabu Hessen bittet darum, das Laub im Garten liegenzulassen. Denn nach kurzer Zeit stelle sich ein Zersetzungsprozess ein, bei dem Mikroorganismen die Blätter in organisches Material umwandeln, und das verrottende Laub bereichere dann den Boden mit Spurenelementen, die die Pflanzen zum Wachsen brauchten.

Außerdem bitten die Naturschützer, im Garten auf einen Laubsauger zu verzichten. „Mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern saugen die Geräte nicht nur Blätter, sondern auch unzählige für den Boden und die Vogelwelt wichtige Kleinlebewesen auf“, gibt der Landesvorsitzende Gerhard Eppler zu bedenken.

Bei Laubsauggeräten mit Häckselfunktion würden vor allem die Insekten oftmals im gleichen Arbeitsgang zerstückelt. Eppler weist daraufhin: „Wer im nächsten Jahr Singvögel in seinem Garten sehen möchte, sollte die Motorheuler besser in der Ecke stehen lassen und stattdessen Besen und Rechen nutzen.“ Diese Arbeitsweise schone die Umwelt, weil Energie gespart sowie Abgase und Lärm vermieden würden. Wer ganz klassisch zu Besen und Rechen greife und Laubhaufen für die Tierwelt anlegt oder die Blätter kompostiert, der tue etwas Gutes für die Natur, gibt Eppler bekannt. Beispielsweise verwandelten Regenwürmer, Springschwänze und Asseln das Laub und die Pflanzenreste in Humus und dienten Vögeln und anderen Tieren als Nahrung.

Wer seinen Garten jahrelang sauber putze, der werde kaum noch Meisen, Schmetterlinge, Käfer und Igel zu Gesicht bekommen. Obendrein biete eine Laubschicht vielen Nützlingen Schutz vor der Winterkälte. Und Igel nutzten Laub- und Reisighaufen gerne zum Winterschlaf.

Mit Planung helfen

Weiterhin solle der Gartenfreund jetzt schon an das kommende Frühjahr denken, wenn Hummeln und andere Frühstarter unterwegs sein werden und Nahrung suchen. Deshalb sollten im Herbst die Zwiebeln von Frühblühern gepflanzt werden. Mit ihrem langen Rüssel saugten Hummeln im zeitigen Frühjahr den Nektar aus tiefen Blütenkelchen von Frühblühern, wie aus Krokus und Märzenbecher. Zahlreiche Frühblüher setzen oft schon ab Februar leuchtend-bunte Farbakzente im Garten und kälteunempfindliche Insekten wie die Hummeln seien dann die ersten Nahrungssuchenden. Im zeitigen Frühjahr fliege die Hummelkönigin bereits bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad und suche in Totholzhaufen, Steinspalten und Mäuselöchern nach einem Nistplatz, wo sie ein neues Volk gründe. Das Suchen koste viel Energie, weiß Eppler. Zu Beginn zehre die Hummelkönigin noch von ihren im Honigmagen eingelagerten Reserven. Doch schon bald seien diese aufgebraucht.

„Wenn die Hummelkönigin im Frühjahr aus ihrer Winterruhe erwacht, braucht sie besonders viel Startenergie, schließlich will sie mal ein großes Hummelvolk aufbauen. Wir können ihr helfen, indem wir jetzt schon dafür sorgen, dass sie dann genug Futter findet und nicht erst lange suchen muss“, betont Gerhard Eppler.