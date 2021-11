Hessenligist setzt Zeichen

Lampertheim. Nach zuletzt zwei Niederlagen haben die Tischtennis-Damen des TTC Lampertheim in der Hessenliga eine Reaktion gezeigt. Bei der TSG Oberrad setzten sie sich mit 6:2 durch. „Es war ein umkämpftes Match“, sagte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Ihren zweiten Sieg mussten die Lampertheiminnen ohne Inken Diederich (privat verhindert) auf Position zwei festmachen. Beim Stand von 3:2 für den TTC wehrte Sabrina Metzger im vierten Satz sechs Matchbälle ab. So machte die Nummer drei aus einem 4:10-Rückstand ein 13:11. Im fünften Satz entschied Metzger das Spiel für sich. Im letzten Einzel holte Inessa Leckel im vorderen Paarkreuz ein 1:2 nach Sätzen erfolgreich auf. Leckel und TTC-Spitzenspielerin Anne Lochbühler gelang eine 4:0-Bilanz. Das Doppel Lochbühler/Metzger hatte zum Auftakt gepunktet. Am Samstag (15 Uhr, Sedanhalle) empfangen die TTC-Damen (5:5 Punkte), den Dritten TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (8:4).

Herren weiter dezimiert

Einen „Punktverlust“ nannte der TTC-Boss das 8:8-Heimremis der Herren II gegen den TV Dreieichenhain II in der Verbandsliga Süd. „Vor dem Spiel wären wir hochzufrieden gewesen, da uns mit Edwin Pleyer und Frank Unterseher zwei weitere Spieler ausgefallen sind“, meinte van gen Hassend. Zudem stellte sich der verletzte Matthias Kaiser an die Tische, schenkte seine Spiele jedoch ab. Zu den TTC-Punktegaranten avancierten einmal mehr Vladimir Anca und Stephan Kaiser. Sie gewannen ihre gemeinsamen Auftakt- und Schlussdoppel und holten im Spitzenpaarkreuz ein 4:0 heraus. Punkte waren sonst aber nur dem Doppel 3 Bernhard Schüßler/Billy Pegg und Schüßler im ersten Einzel vergönnt. Am Samstag (17.30 Uhr) fährt Lampertheim II (6:6 Punkte) gebeutelt zu Schlusslicht Darmstadt 98 (2:8). cpa