Herren 60 wahren Aufstiegschancen

Lampertheim. Mit unterschiedlichen Ergebnissen schlossen die im Einsatz befindlichen Tennis-Mannschaften des TC RW Lampertheim den zurückliegenden dritten Spieltag ab und verabschiedeten sich gleichzeitig in die Sommerpause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Heimspiel der Saison empfingen die Herren 60 in der Bezirksoberliga den TC Ober-Ramstadt und bezwangen die stark eingeschätzten Gäste knapp mit 5:4. Damit wahrten die Routiniers des TCL weiter ihre Aufstiegschancen. Nach einer 4:2-Führung aus den Einzeln musste mindestens ein Doppel zum Gesamtsieg gewonnen werden. Durch eine gute taktische Aufstellung konnte die dritte Kombination mit Geister/Tannreuther (6:3/6:1) den entscheidenden Punkt zum 5:4-Gesamtsieg sicherstellen. Mit zwei Siegen führen die Lampertheimer derzeit die Tabelle der Bezirksoberliga an. Gegen Ober-Ramstadt spielten Wolfgang Geier (6:3/6:1), Karl-Heinz Schmottlach (2:6/6:7), Siegfried Tannreuther (6:2/2:6/10:2), Hans Fast (6:1/5:7/6:10), Ludwig Schlappner (6:3/7:5), Jörg Geister (6:3/7:5) sowie die Doppel Geier/Schmottlach (6:4/6:7/3:10), Fast/Schlappner (3:6/2:6) und Tannreuther/Geister (6:3/6:1).

Mit einer 2:4-Niederlage mussten sich die Herren 40 in der Verbandsliga BW Hattenheim geschlagen geben. In den Einzeln wurde allein durch zwei verlorene Partien im Match-Tiebreak durch Christian Becker (0:6/7:6/7:10) und Andreas Urbach (7:5/6:7/8:10) die Niederlage besiegelt. Jochen Bihl (4:6/3:6) gab sein Spiel in zwei Sätzen ab, Holger Schmitt (6:3/6:1) gewann souverän. Schmitt war an der Seite von Becker (6:2/6:0) am zweiten Punktgewinn beteiligt. Wagner/Urbach (6:7/6:7) hatten am Ende zweimal ganz knapp das Nachsehen.

Im dritten Treffen der Medenrunde bezogen die Herren 70 des TCL in der Bezirksoberliga beim TC Rüsselsheim eine deutliche 1:5-Niederlage. Die Gastgeber erwiesen sich als ein routinierter und kampfstarker Gegner. Willi Christl (0:6/2:6) an Punkt eins und Robert Lenhardt (4:6/0:6) an Punkt drei mussten deutliche Niederlagen hinnehmen. Paul Schader (7:5/3:6/12:14) an Position vier unterlag nach vergebenen Matchbällen denkbar unglücklich im ausgeglichenen Champions-Tiebreak. Lediglich Mannschaftsführer Bernd Wegerle (6:4/7:5) gelang es nach einem zähem Schlagabtausch einen Erfolg in den Einzeln zu sichern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die anschließenden Doppel durch Christl/Wegerle (4:6/2:6) und Lenhardt/Schader (2:6/3:6) gingen in jeweils zwei Sätzen verloren, so dass eine deutliche 1:5-Niederlage zustande kam. In der Tabelle nimmt die Mannschaft mit 3:3 Zählern einen mittleren Rang ein. Nach einem 1:3-Rückstand aus den Einzeln konnten die Damen in der Bezirksliga A dank zweier siegreicher Doppel durch Alisja Hercegovac/Leonie Strauß und Sarah Engelhardt/Franziska Seelinger bei der TG Crumstadt noch ein 3:3 retten. fh