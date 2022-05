Herren 50 starten mit Sieg in die Saison

Hofheim. Mit den in der Bezirksoberliga beheimateten Herren 50 und den gemischten U15-Junioren sind bereits zwei Mannschaften des Tennisclubs Hofheim in die Saison gestartet. Alle weiteren Teams ziehen am bevorstehenden Wochenende nach.

Der Start der Herren 50 gegen die TG Crumstadt 2 fiel mit dem 6:3-Heimerfolg erfreulich aus. Nach einem derart deutlichen Endergebnis sah es allerdings lange Zeit nicht aus. 3:3 hieß der Zwischenstand nach den sechs absolvierten Einzeln. An Nummer eins und zwei behaupteten sich Heiko Schade (6:1/6:1) und Christian Hahl (6:0/6:0) souverän. An Nummer drei und vier gaben Hans-Jürgen Hechler (3:6/6:2/7:10) und Rüdiger Hess (6:4/5:7/7:10) ihre Partien erst im entscheidenden dritten Satz ab. Rainer Niederhöfer unterlag in zwei Sätzen mit 3:6/2:6, Zähler Nummer drei steuerte Sascha Riedmaier (6:0/6:0) bei. In den Doppeln holten die Hofheimer dann zum großen Wurf aus. Alle drei Paarungen gingen an die Gastgeber, die in der Besetzung Schade/Hahl (6:0/6:2), Hechler/Riedmaier(6:1/6:1) und Niederhöfer/Gerhard Gugumus (6:4/3:6/10:7) antraten.

Ein 3:3 stand für die gemischten Junioren der Altersklasse U15 beim TC Viernheim zu Buche. Die drei Hofheimer Siege sicherten Tom Schneider (6:2/4:6/10:4), Mika Lameli (6:3/6:3) sowie Schneider/Lameli (6:3/6:0) im gemeinsamen Doppel. Weitaus schwerer taten sich Ben Deters (4:6/2:6) und Leni Vranjkovic (5:7/2:6), die sich im Doppel (3:6/6:4/5:10) erst im dritten Satz geschlagen geben mussten. fh

