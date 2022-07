Herren 50 landen auf Rang drei

Hofheim. Weitestgehend erfreulich verlief der zurückliegende Spieltag für die im Einsatz befindlichen Mannschaften des Tennisclubs aus Hofheim. Für drei der Teams war es bereits das Saisonfinale.

Mit einem mühelosen 8:1 über Schlusslicht BSC Urberach beendeten die Herren 50 die Saison in der Bezirksoberliga. Der dritte Platz bei 10:6 Punkten stimmt die Verantwortlichen durchaus zufrieden. Gegen die chancenlosen Gäste punkteten Heiko Schade (3:6/6:1/10:7), Michael Schmitt (7:5/6:2), Christian Hahl (6:2/6:0), Jürgen Hechler (6:2/6:0), Rüdiger Hess (6:4/6:3) und Rainer Niederhöfer (6:2(6:0), so dass die Partie bereits nach den sechs Einzeln entschieden war. Schade/Hahl (6:0/6:2) und Hechler/Niederhöfer (6:1/6:1) besserten erfolgreich nach, Hess/Jürgen Gugumus (1:6)schenkten nach dem erfolglosen ersten Satz die Partie ab.

Damen 30 auf Platz zwei

Hinter dem Meister aus Büttelborn beendeten die Damen 30 die Medenrunde in der Bezirksoberliga auf Platz zwei. Dabei musste sich der Vizemeister (10:2 Punkte) lediglich dem Primus geschlagen geben. Bei GW Gräfenhausen 2 gab es zum Abschluss ein klares 6:0, das Sandra Vranjkovic (6:1/6:2), Dana Stollhofer (6:0/6:0), Talisa Hess (6:1/6:0), Natascha Winkler (6:1/6:0), Stollhofer/Hess (6:0/6:3) und Vranjkovic/Winkler (6:1/6:0) im Eiltempo sicherstellten.

Spielfrei waren am Wochenende die Damen 50, denen am Samstag, 16. Juli, um 9 Uhr auf der heimischen Anlage ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt in der Bezirksliga A gegen die punktgleiche MSG Alsbach/Hähnlein 2 bevorsteht.

Mit 0:6 unterlag das zweite Herrenteam in der Kreisliga A beim TC Einhausen. Das Doppel Casamassima/Diesner (2:6/7:5/7:10) versäumte knapp den Ehrenpunkt. Ansonsten gingen alle Spiele durch Giuseppe Casamassima (4:6/2:6), Eric Diesner (0:6/1:6), David Janusz (1:6/1:6), Fabian Antz (4:6/3:6) und Janusz/Antz (4:6/6:7) in nur zwei Sätzen an die Gastgeber.

Die gemischte U15 des TCH festigte Platz zwei in der Kreisliga A hinter dem Meister aus Viernheim durch ein 4:2 über die MSG Birkenau/Gorxheimertal. Stattliche 10:4 Punkte stehen einen Spieltag vor Saisonende für die Hofheimer Talente zu Buche. Gegen die Odenwälder erwiesen sich Ben Deters (6:2/6:3), Mika Lameli (6:1/6:2), Katharina Geyer (6:1/6:3) und Geyer/Vreni Vranjkovic (6:2/6:2) als Punktegaranten. Das 3:6/5:7 von Philipp Fischer sowie das unglückliche 6:7/6:3/8:10 des Doppels Deters/Fischer konnten die Gastgeber locker wegstecken.

Auch für die Junioren U18 ist die Saison in der Bezirksliga A beendet. Zum Abschluss unterlag das Tabellenschlusslicht beim Meister aus Lampertheim im Derby mit 1:5. An Nummer eins konnte lediglich Nils Schade (6:0/6:1) gegen Jan Goliasch einen Akzent setzen. Ansonsten triumphierte durchweg der TC Lampertheim. Felix Schramm (2:6/2:6) unterlag dem Lampertheimer Bryan Bowers, Elias Glaser (2:6/4:6) gegen Linus Seelinger, Luca Siebenhaar(0:6/4:6) seinem Gegenüber Aristide Pourikas. Dazu kamen noch die Doppelniederlagen von Schade/Schramm (3:6/2:6) gegen Goliasch/Bowers und des Duos Glaser/Siebenhaar (3:6/3:6) gegen Seelinger/Pourikas. fh