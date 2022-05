Herren 50 feiern Derbysieg

Hofheim. Die Damen 30 des TC Hofheim vergoldeten ihren Saisonstart in der Bezirksoberliga durch einen 6:0-Heimsieg im Derby gegen den TC Bürstadt. Sämtliche Partien gegen die überforderten Gäste gingen allesamt in nur zwei Sätzen an die Gastgeberinnen, die sich am zweiten Spieltag gleich an die Tabellenspitze setzten. Talisa Hess (6:0/6:0) hatte es ganz besonders eilig, ihr standen Sandra Vranjkovic (6:3/6:0), Christina Borowski (6:0/6:2) und Natascha Winkler (6:3/6:3) allerdings kaum nach. In den Doppeln das gleiche Bild, Vranjkovic/Hess (6:3/6:1) und Borowski/Evelyn De Angelis (6:0/6:1) dominierten auch hier ihre Gegenüber.

Einen Punktgewinn brachten die Damen 50 beim 3:3 aus Viernheim mit zurück. Das Doppel Beyer/Sturm (6:3/4::6/11:9) rettete in einer dramatischen Schlussphase den Zähler für die Gäste. Gugumus/Dejung (0:6/3:6) unterlagen zeitgleich. Die Einzel zuvor verliefen in der Summe ausgeglichen. Hannelore Gugumus (3:6/0:6) und Sandra Dejung (2:6/0:6) hatten auch hier einen schweren Stand. Nicole Beyer (6:2/6:4) und Petra Sturm (6:1/6:0) sorgten für Hofheimer Erfolgserlebnisse.

Ein packendes Derby lieferten sich die Herren 50 in der Bezirksoberliga mit dem TC Bürstadt. Die Dominanz der Doppel Schade/Hahl (6:0/6:2) und Niederhöfer/Biebes-heimer (6:1/6:1) gab am Ende den Ausschlag für den 5:4-Triumph. Hechler/Hess (2:6/3:6) unterlagen im Doppel. Einzelsiege für Hofheim gab es von Punkt eins bis drei durch Heiko Schade (6:4/6:3), Christian Hahl (6:2/6:3) und Hans-Jürgen Hechler (6:0/6:1). Die Partien von Rüdiger Hess (4:6/3:6), Rainer Niederhöfer (4:6/2:6) und Gerd Biebes-heimer (1:6/3:6) gingen verloren.

Die Reserve der Herren bezog im Derby der Kreisliga A gegen den TC Lampertheim 2 eine empfindliche 2:4-Schlappe. Mehr als der Zweisatzsieg von Moritz Wetzel (6:3/6:0) und Schramm/Wetzel (6:1/6:2) sollte den Gastgebern nicht gelingen. Diesner/Janusz (4:6/2:6) sowie Felix Schramm (3:6/1:6), Eric Diesner (6:1/1:6/1:10) und David Janusz (4:6/6:1/5:10) verloren trotz teilweise heftigen Widerstands, darunter zweimal im Tiebreak. Insgesamt negativ fällt die Bilanz der drei Jugendteams aus.

Erfreulich aus Sicht des TCH war das 5:1 der gemischten U15 in der Kreisliga A gegen die MSG Bürstadt/Biblis, sichergestellt durch Ben Deters (6:2/7:5), Tom Schneider (0:6/1:6), Mika Lameli (6:1/6:0), Katharina Geyer (6:2/6:3), Deters/Lameli (6:1/7:5) und Schneider/Geyer (6:3/6:3).

Mit 0:6 hatten die Junioren U18 bei BW Bensheim 2 in der Bezirksliga A das Nachsehen. Für Hofheim standen Nicolas Graf (6:7/3:6), Felix Schramm (3:6/2:6), Elias Glaser (1:6/0:6), Florian Windheuser (1:6/4:6) sowie in den Doppeln Graf/Schramm (2:6/4:6) und Glaser/Windheuser (1:6/4:6) auf dem Platz.

Die als MSG mit Bobstadt kooperierenden gemischten U18-Junioren verloren die MSG Darmstadt mit 2:4. Luca Siebenhaar (6:2/6:2) und Wenz/Luca Siebenhaar (7:5/7:6) holten die beiden Zähler der Gastgeber, während Lena Siebenhaar (1:6/1:6), Bianca Wenz (1:6/1:6), Nico Witt (0:6/1:6) sowie das Doppel Lena Siebenhaar/Witt (1:6/0:6) leer ausgingen. fh