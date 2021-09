Herren 30 schaffen Klassenerhalt

Lampertheim. Die Mannschaften des TC RW Lampertheim biegen nach und nach auf die Zielgerade der sich zu Ende neigenden Tennissaison ein. Zufrieden mit dem 3:3 gegen den TC Einhausen zeigten sich die Herren 30 in der Bezirksoberliga, zumal die Gastgeber nach den Einzeln mit 1:3 im Hintertreffen lagen. Lediglich Thomas Brückmann (6:0/6:4) konnte dabei punkten. Das erste Doppel ging kampflos an die Lampertheimer. Mit viel Wille erkämpften Brückmann/Wegerle (7:6/6:0) den Sieg, der gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt war. Vergessen dadurch die drei Einzelschlappen von Markus Baum (1:6/1:6), Mathias Hummel (2:6/4:6) und Rik Wegerle (1:6/2:6).

In der Gruppenliga patzten die Damen 50 mit 4:5 gegen den BSC Urberach. „Damit hat niemand gerechnet“, so Jutta Schmottlach, die selbst ihr Einzel mit 4:6/3:6 verlor. Die Gastgeberinnen hätten durchaus mit etwas mehr Glück einen Sieg erzielen können, gleich zwei Champions-Tiebreaks von Petra Hill (3:6/6:3/4:10) und Brigitte Stass (6:3/3:6/4:10) gingen an die Gäste. Von den drei Doppeln behaupteten sich lediglich Stass/Wagner-Koch (7:5/6:3). Weitere Ergebnisse: Wunder-Schoenung 6:3/6:3, Marion Martin 6:3/6:3, Gerda Bach 4:6/6:3/11:9, Wunder-Schoenung/Hill 4:6/6:7 und Martin/Bach 3:6/1:6.

Der deutliche 7:2-Heimsieg der Herren 50 in der Gruppenliga über den TV Groß-Umstadt war gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Schon nach den Einzeln stand der Erfolg fest. Für die Hausherren spielten Jochen Bihl 7:5/6:1, Christian Becker 6:1/4:6/10:3, Claus Pontow 6:1/6:0, Volker Roesner 3:6/2:6, Jens Dederichs 6:3/6:2, Boris Diehl 6:0/6:3 sowie in den Doppeln Bihl/Pontow 6:1/6:3, Becker/Roesner 6:0/6:0 und Dederichs/Diehl 7:6/3:6/7:10.

4:2-Erfolg für die Damen

Mit einem 4:2-Erfolg kehrten die Damen vom Bezirksliga A-Gastspiel aus Alsbach/Hähnlein zurück. Nach den Einzeln stand es noch 2:2-Unentschieden. Mit zwei gewonnenen Doppeln gelangen Schäfer/Engelhardt (7:5/7:6) und Wolf/Strauß (6:1/6:2) die Kehrtwende. Zuvor spielten Johanna Schäfer 4:6/3:6, Sarah Engelhardt 6:0/6:0, Carlotta Wolf 6:0/6:1 und Leonie Strauß 1:6/6:4/7:10. In Darmstadt ging das zweite Herrenteam beim Bezirksliga A-Meister TCB 2000 Darmstadt 3 mit 0:6 förmlich unter. Alle Partien gingen deutlich an den Ligaprimus, für die Gäste spielten Maurice Docter 0:6/1:6, Marc Andre Tzschupke 0:6/3:6, Bryan Bowers 0:6/0:6, Philip Grolms 1:6/2:6 sowie Docter/Tzschupke und Bowers/Grolms (jeweils 0:6/0:6). fh

