Helfer sammeln in Hüttenfeld bis zu 100 Kröten pro Abend ein

Lampertheim. Lampertheim. Erst war es zu kalt, dann zu trocken: Doch inzwischen herrscht Hochbetrieb am Krötenzaun, der den Wald bei Hüttenfeld von der Landesstraße 3111 trennt. Kaum hat die Dämmerung eingesetzt, sind dort zahlreiche Erdkröten unterwegs. Sie haben sich aufgemacht, um das Gewässer nördlich des Kleingärtnervereins zu erreichen. Dort wollen sie laichen. Doch damit sie sicher ankommen, sind in dieser Saison 35 Helfer im Einsatz. Sie sammeln die Tiere ein, um sie sicher zum See zu bringen.

Im Bereich „Seefeld“ in Hüttenfeld dürfen Autofahrer nur zehn Stundenkilometer fahren – aus Rücksicht auf die Krötenwanderung. © Sylvia Neumann

Sylvia Neumann ist im zweiten Jahr Leiterin des Amphibienschutzprogramms in Hüttenfeld. Nach Aufrufen in der Zeitung und über die sozialen Netzwerke hat sie schnell Mitstreiter gefunden. „Die Bereitschaft in Hüttenfeld und darüber hinaus ist groß, sich für die Kröten einzusetzen“, sagt sie. Zehn Familien unterstützen das Projekt tatkräftig. Zudem steht Silvia Fusch mit Rat und Tat zur Seite, sie ist Expertin beim Kreisverband des Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

In zwei Schichten unterwegs

Wenn die Dunkelheit einsetzt, machen sich die Helfer in zwei Schichten auf die Suche nach den Amphibien. Mit von der Partie sind auch Nicole Lenz mit ihrem Mann Bartosz und den Töchtern Melina, zehn Jahre alt, und Lara, die 13 Jahre alt ist. „Ich habe als Kind schon Kröten gerettet“, erzählt die Mutter lachend. Die Amphibien mit den Händen einzufangen, kostet die Frau aus dem Nachbar-Stadtteil Neuschloß daher wenig Überwindung. Bei den Mädchen lag die Sache zuerst anders, inzwischen allerdings gehen sie dabei ganz routiniert vor. „Zwar sind Erdkröten nicht die schönsten Tiere, doch sie sind weder ekelig noch glitschig“, meinen die beiden.

Sechs Mal war die Familie inzwischen schon im Kröten-Einsatz. Allein sie konnte in diesem Frühjahr bereits 78 Kröten in Eimern bis zu dem Gewässer am Ortsrand bringen. „An einem guten Abend schafft unser gesamtes Team bis zu 100 Tiere“, berichtet Sylvia Neumann und gewährt einen Blick in einen pinkfarbenen Plastikeimer, in dem etliche Tiere ruhig übereinander hocken.

Dass sich das Engagement der Freiwilligen lohnt, zeigt ein anderes - ein trauriges - Beispiel in Hüttenfeld. „Früher haben Kröten auch den See neben dem ehemaligen Restaurant Mykonos genutzt, um dort ihre Eier abzulegen“, berichtet Sylvia Neumann. Dazu waren die Tiere jedoch gezwungen, die viel befahrene Landstraße zu überqueren. Das hat zu vielen toten Kröten geführt. „Inzwischen gibt es die Population nicht mehr“, bedauert die Wahl-Hüttenfelderin, die auch Mitglied der Lampertheimer Nabu-Ortsgruppe ist.

Die Situation der Erdkröten auf der gegenüberliegenden Seite der L 3111 hat sich unterdessen verbessert. Neben dem Engagement der Tierschützer trägt dazu bei, dass die Stadt Autofahrer mit Hinweisschildern auf die Krötenwanderung aufmerksam macht und auch den Krötenzaun aufstellt.

Zusammenarbeit mit der Stadt

„Überhaupt läuft die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gut“, lobt Sylvia Neumann. Gerne allerdings würden sie und ihr Team den Amphibienschutz noch forcieren.

Etwa mit dem Anlegen eines neuen Laichgewässers zwischen dem Wald und dem Krötenzaun. So ein Teich könnte beispielsweise auf einer Brachfläche entstehen, die von der Mannheimer Straße, der Straße Im Seefeld und der L 3111 eingerahmt wird.

Das Gelände ist in städtischem Besitz. Daher seien Aktive des Lampertheimer und des Kreis-Nabu sowohl mit der Stadtverwaltung als auch mit dem Gewässerverband Bergstraße im Gespräch, wie sich das Vorhaben realisieren ließe. „Das“, so Sylvia Neumann, „würde den Amphibienschutz hier noch einmal richtig voranbringen.“