Lampertheim. „Wie lange noch?“ lautet das Thema einer Ausstellung, die am Freitag, 21. Oktober, 16 Uhr, mit einer Vernissage in den Lampertheimer Biedensand Bädern eröffnet wird. Die Künstlerin Martina Rausch lädt hierzu alle Interessierten ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihre ausgestellten Bilder zeigen eine noch heile Eis- und Wasserwelt, wie Rausch ankündigt: „Ich möchte daran erinnern, wie schützenswert diese so schnell vergängliche Schönheit ist. Es ist jetzt schon viel von dieser Pracht verloren gegangen. Eisbären finden kaum noch Nahrung, Korallen Riffe sterben ab, weil die Temperatur des Meeres steigt.“ Sie fände es „schade, wenn in einigen Jahren nur noch Bilder dieser einmaligen Unterwasser und Eiswelt zu sehen und erleben sind.“ Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Hallenbades in der Cafeteria besucht werden. red

Info: Zur Künstlerin und ihrer Arbeit: martina-rausch.jimdofree.com