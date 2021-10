Hofheim. Die Begegnungsstätte Haus Billau hat ihre Türen wieder geöffnet. Die ersten Gruppen treffen sich, darunter die Paartänzer sowie die Dienstag- und die Donnerstag-Yogagruppen. Unter Einhaltung der 3 G-Regeln freuen sich die Verantwortlichen, dass endlich wieder echte Begegnungen möglich sind, die allen so gut tun. Am Montag, 18. Oktober, findet um 18.30 Uhr die Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. In diesem Jahr stehen neben Rück- und Ausblicken auch wieder Wahlen an. fh

