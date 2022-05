Hüttenfeld. Endlich wieder Kabarett. Die „ZwiBurianer“ starten am Samstag, 14. Mai, wieder vor Publikum durch und veranstalten ihren traditionellen Kabarettabend nach zwei Jahren mit dem Titel „Hauptsach‘ geboostert“. Doch der Veranstaltungsort ist nicht mehr das Gemeindezentrum, sondern der kleine Saal im Hüttenfelder Bürgerhaus. Eintrittskarten zu sechs Euro gibt es an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Am darauffolgenden Sonntag, 15. Mai, wird um 14 Uhr auf gleicher Bühne das Stück „Die Banditen-App“ der Kindertheatergruppe „Minizwibs“ aufgeführt. Auch die Kleinen freuen sich wieder darauf, aufführen zu können. ron

