Harvester ausgebrannt

Lampertheim. Offenbar wegen eines technischen Defekts ist am Donnerstag eine tonnenschwere Maschine für die Forstarbeit in Brand geraten. Das ergaben erste Untersuchungen von Fachleuten, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mitteilte. Demnach wurde bei dem Vorfall am Vormittag niemand verletzt. Der Harvester sei auf Lampertheimer Gemarkung völlig ausgebrannt. Solche schweren Geräte werden in der Forst- und Landwirtschaft als Erntemaschinen beziehungsweise als „Holzvollernter“ eingesetzt. Harvester werden zum automatisierten Fällen und Zerkleinern von Bäumen eingesetzt.

„Die Maschine befand sich in einem Forstgebiet unweit des Parkplatzes „Lorscher Wald“, als der Brand ausbrach“, sagte die Sprecherin. Die alarmierten Feuerwehren aus Lorsch und Heppenheim konnten demnach die brennende Maschine rasch löschen.

Ein solcher Vorfall könnte weitreichende Folgen haben. Vor allem in warmen und trockenen Sommermonaten steigt die Gefahr von Waldbränden. wol

