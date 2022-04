Hamsterkäufe treiben Preise

Engpässe und ein gleichzeitig steigender Bedarf stellen Tafeln vor schwierige Aufgaben. Nach den Lieferproblemen, die sich wegen der Corona-Pandemie ergeben haben, sorgt jetzt der Krieg in der Ukraine für eine Verknappung der Lebensmittelspenden. Nun ist jedoch nicht nur die Politik gefordert. Sie muss notfalls jene Institutionen unterstützen, die den Sozialstaat seit Jahren entlasten. Dass engagierte Helfer und großzügige Spender weiterhin gebraucht werden, liegt sowieso auf der Hand.

Wer die Tafeln nicht direkt unterstützen kann, sollte wenigstens auf Hamsterkäufe verzichten. Schon muss der Handel beschwichtigen, die ausreichende Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs sei sicher gestellt. Sicher, es ist gut, einen Vorrat in der Speisekammer zu haben. Aber wenn es zu viele Haushalte damit auf die Spitze treiben, lassen sich Lieferprobleme nicht verhindern. Wenn Regale leer sind, steigen die Preise. Das trifft alle – am härtesten aber Menschen in Not.

